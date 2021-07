V sobotu se těšili na zápas s nevyzpytatelným Dánskem. Našla se však mezi nimi i jedna velká fanynka Michaela, která se na zápas nedívala. Je to jeho máma, která vzápětí prozradila proč.

"Já se nedívám, protože jsem při zápasech syna hrozně nervózní. Navíc ani nevím zda nastoupí. Chlapi se ale budou dívat, jdou do místní hospody," říká matka našeho reprezentanta Jana Surová. Vzápětí to potvrdil i její partner. "Manželka je nervózní a nedívala se ani když hrál Michael v Řecku," potvrdil Josef Surový. On osobně spolu s partou kamarádů a fotbalových nadšenců fandit samozřejmě bude, jako vždy. "Chodíme při mistrovstvích fandit v Jindřichovicích do restaurace Na Chvíli. Co Čech to fotbalový odborník a trenér. Michael říkal, že na Euro byl natěšený a že se tam sešla dobrá parta kluků. Pochvaluje si atmosféru v reprezentaci," říká Josef Surový.

Ujít zápas si nenechá ani Michaelovo první trenér Milan Šudák, který ho začal jako žáka trénovat v Kraslicích. "Bylo mu tehdy šest let a jsem vlastně jeho první trenér. V sobotu jsme se sešli na zahradě s partou kamarádů a už se nemůžeme dočkat. Naložili jsme maso, koupili sud piva a budeme našim držet palce. Fandí tu se mnou i Michaelovo bývalí spoluhráči. Má to teď v reprezentaci těžké. Než přišlo zranění, hrával pravidelně. Po operaci kolene se dostává zase pomalu do formy, ale za chvíli bude mít opět fazónu, uvidíte. Zvedne se, přeji mu to. Zrovna tak mu přeji angažmá ve Slavii. Ale nejvíc mu přeji zdraví," řekl Šudák.