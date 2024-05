Tři lidé vyrazili k jezeru Medard. Dva z nich tu chtěli hledat tzv. kešky a společně se pak plánovali v jezeře vykoupat. Po několika hodinách došlo k pohřešování dvou osob. Vzápětí bylo zjištěno, že s nimi byla ještě osoba třetí. Ta byla později nalezena ve vodě, zhruba v hloubce dvou metrů, s nohou zamotanou do drátu na dně u kraje jezera, a nebyla schopna se sama vyprostit.

Cvičení složek IZS Medard 2024. | Video: PČR

To byl námět několikahodinového cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS). Jeho cílem bylo zejména prověřit reálnou schopnost spolupráce složek IZS při pátrání po pohřešovaných osobách.

„Rozsáhlého cvičení se kromě policistů z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zúčastnili i jejich kolegové z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a Hasičského záchranného sboru Správy železnic, několik sborů dobrovolných hasičů, zástupci sokolovské Střední policejní školy Ministerstva vnitra, Horská služba ČR stanice Bublava, strážníci z Městské policie Sokolov a CZECH SAR TEAM, který se zaměřuje právě na pátrání po osobách,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva s tím, že celkově bylo do cvičení zapojeno zhruba 130 osob. K dispozici měly jednotlivé složky IZS různá služební vozidla, čtyřkolky, vodní čluny, služební jízdní kola a nechyběl ani dron, kterým byl monitorován rozsáhlý prostor kolem jezera a rovněž byl využit při pátrání v nepřístupném terénu.

Na jezeře Medard cvičili policisté, hasiči i speciální SAR tým

Samotné cvičení bylo pro účastníky velmi náročné, jelikož se jednalo o pátrání po třech osobách na celkové ploše 500 hektarů. Jezero je navíc dlouhé zhruba 4 kilometry a 1,5 kilometru široké, největší hloubka je téměř 60 metrů.

Cvičení na Medardu patřilo k jedněm z největších, která se v poslední době v Karlovarském kraji konala, a chválil ho i Michal Šavrňa, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. „Podobná cvičení jsou pro nás vždy velice důležitá. V rámci těchto cvičení se snažíme co nejvíce přiblížit realitě, a proto je vždy průběh cvičení víceméně stejný, jaký by byl v případě, že bychom v tomto místě opravdu pátrali po pohřešovaných osobách. Území jezera Medard je, co se týče rozlohy, obrovské, terén je navíc členitý a v některých místech téměř nepřístupný. Kolegové si tak přímo na místě mohli vše vyzkoušet, a, jak se říká, seznámit se s tímto územím, které bude v budoucnu ještě více navštěvované. A to s sebou samozřejmě přináší i rizika, právě například v podobě toho, že se v místě někdo ztratí. Samozřejmě doufám, že takových případů bude co nejméně. Děkuji všem, kteří se tohoto cvičení zúčastnili,“ uvedl ředitel.