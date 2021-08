Tak rychle na svět spěchal Patrik Truchlý z Klatov, že zdravotníci nestihli maminku dovézt ani na porodní sál. Chlapeček se tak narodil před vchodem do nemocnice v sanitce. Tím, že se narodil o necelý týden dříve, byl i nejkrásnějším dárkem k prvnímu výročí svatby svých rodičů Elišky a Martina.

Patrik Truchlý s maminkou Eliškou. | Foto: archiv rodiny

Podle maminky bylo všechno hodně rychlé. Okolo 23. hodiny jí začaly pravidelné, silné kontrakce, tak šla vzbudit manžela. Po chvíli praskla i voda. „Manžel mě chtěl odvést do porodnice sám, ale já jsem mu řekla, že bude muset zavolat sanitku, jelikož jsem nedokázala udělat ani krok a přišlo mi, že mám jednu velkou kontrakci v kuse. Sanitka přijela během pár minut, naložili mě na nosítka a jeli jsme. Po cestě to vypadalo, že to stihneme do porodnice, ale malý se rozhodl jinak. U nemocnice u vrátnice začala být vidět hlavička, řidič stihl zajet ke vchodu a maličký se za chviličku narodil. Bylo to opravdu rychlé,“ popsala žena svůj první porod, který byl velmi akční.