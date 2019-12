V prosinci se poprvé objeví i v sokolovském Městském divadle. Co od takové Pecha Kucha Night, volně přeložené jako Noc tlachů, může divák očekávat?

Večer, během nějž vystoupí deset mluvčích, z nichž každý jeden dělá svět lepším. Jsou to odvážní a inspirativní lidé, kteří budou o svém povolání, zaměstnání či zájmu vyprávět publiku ve formátu 20 x 20. Ne že by měli pro své vystoupení takto omezený boxerský ring, ale ke své prezentaci mohou použít 20 obrázků, přičemž ke každému smí mluvit jen 20 vteřin. Naši vzácní hosté tak budou mít jen 6 minut a 40 sekund na to, aby publikum zaujali a v ideálním případě i inspirovali.

V městském domě kultury vybrali pro první ročník osobnosti, které možná znáte, všechny totiž pochází z Karlovarského kraje nebo v něm současně působí. Krásou tohoto projektu je i menší dávka mystéria.

Už podle názvu asi nikoho nepřekvapí, že jde o japonský vynález. Přišli s ním architekti Astrid Klein a Mark Dytham, kteří dokázali objektivně posoudit, že designéři a jim podobní zkrátka mluví při svých prezentacích až moc. Zavedli tento formát a ten až zázračně zapůsobil.

První Pecha Kucha Night Sokolov si pokusí získat oblibu dorazivších v sobotu 14. prosince v symbolický čas 20:20, za stejně symbolickou cenu 150 Kč. Večerem provede moderátor, slamer, spisovatel a organizátor plzeňské starší Pecha Kucha sestry Filip Koryta.