Řada pendlerů pracuje přímo v sousedním Klingenthalu a do práce museli volit dlouhou objížďku přes Vojtanov nebo Pomezí. Pendleři očekávali v pondělí ráno v Kraslicích dlouhé kolony, které se však nakonec nekonaly.

Pondělní pohodlnou cestu do práce si pendleři pochvalovali. "Bydlím v Kraslicích a pracuji ve Zwotě hned za hranicemi. Odpadlo mi časově náročné dojíždění do práce přes vzdálené přechopdy, kde se navíc mnohdy tvořily dlouhé kolony aut. V pondělí ráno jsme byl na opětovně zprovozněném přechodu v Kraslicích - Hraničné odbaven do deseti minut," popsal situaci při cestě do práce Ladislav Minařík z Kraslic.

„Chceme zmírnit negativní dopady na přeshraniční dopravu. Musíme však přihlédnout i ke kapacitním možnostem policie, proto pro tuto kategorii přechodů zatím stále platí provozní doba 5–​23 hodin,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček.

Vláda rovněž rozvolnila režim pro občany třetích zemí, kteří mohou od 11. května za předpokladu, že se prokáží testem na koronavirus, vstoupit na území České republiky. Jedná se například o sezonní zaměstnance v zemědělství či pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách.