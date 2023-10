Větší prodejní plocha, více míst pro parkující zákazníky nebo moderní technologie, které zajistí větší komfort nakupujícím, ale udrží také déle čerstvé zboží jako je zelenina či ovoce. Na to se mohou zhruba za půl roku těšit zákazníci v Chodově, kde začalo Penny stavět novou prodejnu.

Nové Penny v Chodově bude do půl roku | Video: Cichocki Roman

A to za necelý rok od požáru bývalé provozovny, který zavinil mladík svou neopatrnou manipulací se zapalovačem, když chtěl vytáhnout zapadlý mobil z umělohmotného košíku. Obchod bude stát na stejném místě. Po dobu stavby se řidiči z okolního sídliště musejí připravit na omezení zejména při parkování. "Stavba potrvá přibližně půl roku a díky o třetinu větší prodejní ploše nabídne zákazníkům vyšší komfort i příjemnější prostředí pro jejich nákupy. Využitím nejmodernějších technologií bude energeticky neutrální a při její výstavbě bude instalována mimo jiné i nová generace autonomní vzduchotechniky," potvrdil 30. října přímo na staveništi mluvčí obchodního řetězce Tomáš Kubík.

Chodováci už se Penny nemohou dočkat. Přišlo jim, že se od požáru na místě nic nedělo. „Může se zdát, že rok je dlouhá doba, ale naopak. Díky skvělé spolupráci s městem, kterému chceme tímto velmi poděkovat, se nám podařilo vyřídit všechna potřebná povolení výrazně rychleji, než je obvyklé, a s našimi dodavateli pak navrhnout a vyprojektovat zcela novou moderní prodejnu. Ta bude nejen o třetinu větší než předchozí, zničená požárem, ale při její stavbě instalujeme mimo jiné novou generaci vzduchotechniky, která přinese lepší teplotní management, což bude mít pozitivní dopad i na udržení čerstvosti produktů. Prodejna bude také vybavena fotovoltaickými panely, u nichž počítáme s tím, že pokryjí celoroční spotřebu energie a prodejna tedy bude energeticky neutrální,“ vysvětlil Kubík.

Podívejte se: Z bývalé knedlíkárny a sídla bezdomovců je moderní knihovna

Nová prodejna byla kvůli omezení vyplývajících z rozlohy a umístění pozemku navržena s atypickým půdorysem, čímž byla navýšena prodejní plocha o třetinu, a to z původních 677 na 905 metrů čtverečních. V okolí vyroste také nové parkoviště. Díky spolupráci s městem se podařilo navýšit počet parkovacích míst na 69 vozidel. Oproti původním pak budou parkovací místa rozšířena na 2,8 metru, což zákazníkům nabídne větší komfort při parkování.

Právě to Chodováci často zmiňují ve svých dotazech. Během půl roku se u stavby totiž nesmí stát. "Lidé se neustále na nový market ptají. Je to pochopitelné, třináctitisícové město obsluhují v současné době dva supermarkety. V této části města žádný takový není. Těšíme se na brzkou realizaci a s vedením firmy od počátku úzce spolupracujeme. S parkováním je problém všude. V současné době se jedno parkoviště dokončuje hned tady přes hlavní silnici, kde přibude 30 nových míst. Na dalším se pracuje též, ale dokončené bude až v příštím roce. Bude to zřejmě hotové ale až po dokončení Penny," řekl místostarosta Chodova Luděk Soukup.

Zdroj: Cichocki Roman

"Těším se na nové Penny. Bydlím na zdejším sídlišti, kde je pouze vietnamský obchodník. Ten má ale vše o pět až deset korun dražší. Důchodci počítají každou korunu. Další nejbližší je Tesco a kdo se nebojí dojde si na druhý konec města do Lidlu. Tady v Penny, když jsem něco zapomněl, jsem byl za pět minut," uvedl jeden z místních seniorů Ivan Kožík.