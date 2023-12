Největší města a obce v regionu neplánují přivítat nový rok ohňostrojem. Ty tak budou pouze v domácí režii, ale také dokáží notně vyděsit domácí mazlíčky. A tak právě v tomto období by majitelé neměli psy venčit na volno, a to i přesto, že se pes nebojí. Nejlépe tedy na vodítku a pokud to jde, tak ho vyvézt za město a tam ho vyvenčit.

Na Silvestra je ideální venčit psy na vodítku a mimo město | Foto: Deník/Roman Cichocki

"A co se týče silvestrovské noci, tam bych doporučovala nevenčit vůbec. Ideální je vyvenčit přes den a nejlépe vyvézt zvířata někam za město do přírody. Přes noc to pejsek vydrží," říká Marie Lokingová z útulku pro psy v Hraničné u Chebu.

Majitelům psů také radí chovat se při silvestrovské noci jako obvykle a zvířata zbytečně nestresovat nějakými přehnanými opatřeními, pes prý vycítí i změnu chování svého pána. Ne je tedy například někam zavírat samotné. A když už se stane, že pes uteče, mají lidé z volat městskou policii. Města a obce by se měla ze zákona o tato zvířata postarat. Mají zřízené záchytné kotce.

"Určitě si také neberte pejska domů, aniž byste kohokoli vyrozuměli. Tam je nikdo nenajde. Řada lidí také pejsky odveze někam blíž do města. Ale oni mohou být úplně odjinud," konstatuje Lokingová. Vystresované a polekané zvíře je schopné uběhnout 20 až 30 kilometrů. Pokud má tedy ještě někdo psa bez čipu, tak ať to co nejdříve napraví. Důležitá je ale i následná registrace na internetu. To už zákonná povinnost není ani pro majitele ani pro veterináře, ale velmi to pomůže. Je několik databází, kde to lze provést zdarma.

"Je několik registrů a vyznat se v nich je pro mnohé pejskaře náročné. Já doporučuji národní registr, je největší. Bylo by v budoucnu dobré, kdyby existoval pouze jeden centrální," dodává Lokingová.