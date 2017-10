Pěší zóna v centru města dostane nové stromy

Sokolov – Dostat sem či zachovat zeleň v celém centru města. To je plán města Sokolov. Po nedávném ozelenění Starého náměstí přichází na řadu ulice 5. května, která sousedí s náměstím Budovatelů a je jakousi pěší spojnicí mezi oběma těmito plochami.

Ta se v současné době kompletně rekonstruuje. „V sokolovské ulici 5. května necháme vysázet pětici nových stromů. Vyrůst by měly maximálně do výše pěti metrů, a údržba jejich koruny by tak neměla být složitá,“ říká starosta Sokolova Jan Picka. Podle jeho slov se vedení města radilo s členy komise životního prostředí a nakonec vybrali dřezovec.

V České republice se dosti hojně vysazuje v parcích v různých kultivarech, trnitých i beztrnných. Je používán jako okrasná dřevina v parcích a zahradách. Rychle roste a u nás se podle odborníků adaptuje bez potíží. Ve výsadbě je často používán dřezovec s výrazným jarním zbarvením listů. To bývá zlatavě zářivě žluté nebo ostře žlutozelené. Délka trvání zbarvení se může podle podmínek lišit.

V ulici 5. května, což je část pěší zóny, probíhá dokončení nových inženýrských sítí. Poté sem přijde zcela nový povrch, a to žulové dlaždice, jejichž životnost je mnohem delší.

Žula nahradí betonovou propadající se dlažbu. Na práce město vyčlenilo zhruba 5 milionů korun a začaly po zářijové Hornické pouti. Ulice je totiž jakousi spojovací tepnou mezi Starým náměstím a náměstím Budovatelů. V přilehlé ulici Petra Bezruče probíhají v těchto dnech pouze přípravné práce. Naplno by se měla celá akce rozjet v roce 2018. Město si nechalo vypracovat i studii ozelenění a oživení tamního náměstí Budovatelů.