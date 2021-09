Ten měl v rámci kampaně Staňte se pěstounem upozornit na fakt, že v Karlovarském kraji marně čeká na náhradní rodinu aktuálně 180 dětí. Zájem ale o pěstounství není. Krajský úřad přijímá ročně asi deset žádostí o zařazení do registru, náročným přijímacím řízením projde podle krajského radního pro oblast sociálních věcí Roberta Pisára jen ale pět z nich.

Bohužel, ani ve Světě záchranářů se to v neděli zájemci o pěstounskou péči příliš nehemžilo. Závěrečná akce ale nebyla určena jen jim, ale celé široké veřejnosti, pro níž tu byl připraven zábavný program včetně tanečních hrátek Jana Ondery či vystoupení zpěvačky Kamily Nývltové.

Přišla se sem podívat i čerstvá pěstounka, která si vzala do péče hned tři děti. Jméno, ani to křestní či bydliště ale s ohledem na zachování soukromí své rodiny nechtěla zveřejnit. "Mám už dospělého syna. Je mu osmadvacet a je už naprosto samostatný. Zůstala jsem sama, manžela nemám. A protože mi bylo tak nějak smutno a chtěla jsem i pomoci, rozhodla jsem se, že se stanu pěstounkou. Tou jsem od půlky června," prozradila žena. I ona musela absolvovat povinné kolečko, jehož součástí je také přibližně dvanáctiměsíční přípravný kurz. A protože všechno zvládla, mohla si požádat na krajském úřadě o děti do pěstounské péče. "Chtěla jsem sourozence. Nejlépe dva, nakonec mám tři," pokračovala matka pěstounka, která se od června stará o tříletého chlapce a dvě děvčata ve věku 4 a 5 let.

"Přiznávám, že to není žádná legrace a že být rodičem pěstounem je hodně náročné. Opravdu to tak je, že i mé děti si nesou z minulosti určité šrámy a je to na nich znát. Jsem ale pedagog, takže to zatím zvládáme," dodala žena.