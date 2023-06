Na sokolovském sídlišti Michal vznikl stálý skládek pro pěstouny v Karlovarském kraji. Sídlí v ulici Křižíkova a nabízí pomoc s oblečením a dalšími potřebami pro děti nejen pěstouni, ale také maminky v tíživé životní situaci.

Pěstouni si v Sokolově otevřeli skládek. Chtějí pomoci sobě i rodinám v nouzi | Video: Roman Cichocki

Největší zájem je o oblečení pro děti do čtyř let. Pětice přechodných pěstounek říká, že pomoc zde najdou i pěstouni, kteří se věnují dlouhodobé péči anebo maminky v tíživé životní situaci.

Skládek se začíná pomalu zaplňovat oblečením. K vidění je zde třeba ale i tolik žádaný Sunar, který si například Potravinová banka cení takřka zlatem. Je o něj mezi matkami v tíživé životní situaci zájem, ale stále se ho nedostává. Je zřejmě drahý nejen pro matky, ale i pro dárce.

Zdroj: Roman Cichocki

Pomoc sokolovského centra spočívá v darech od lidí, kteří doma mají přebytečné dětské věci a donesou je do zařízení. V rekordně krátké době se v městské budově zprovoznily prostory, kde dobrovolníci shromažďují oblečení, boty, hračky a další potřeby pro děti. Nové, ale i obnošené věci sklad stále přijímá. Podmínkou je, aby byly čisté a neponičené.

„Rádi bychom, aby dárci, kteří nám něco přinesou, nám dávali oblečení, který je dál použitelné. To znamená, aby nebylo znehodnocené, roztrhané, protože takové věci stejně budeme vyřazovat. Nejsme odpadkový koš. Určitě tady budeme každé úterý. Budeme tady od devíti do půl dvanácté a od dvou hodin do pěti. Jinak budeme celý týden od pondělí do pátku až do šesti hodin do večera na telefonech, které budou zveřejněné na Facebooku a budou i uveřejněné tady na budově,“ dodala pěstounka na přechodnou dobu Hedvika Špírková.

Sokolov chce schovat nevzhledný parovod a vytvořit u řeky klidovou zónu

"Pěstouni mají tyto prostory zdarma k užívání, včetně energií. To všechno jde za městem a pěstounky a pěstouni jsou skvělí, protože oni sami tady budou pracovat bez nároku na odměnu,“ říká místostarostka Sokolova Renata Oulehlová.

Proti možnému zneužívání se brání pětice dobrovolnic lehce. Znají doplňkové služby pěstounů a organizací, které za pěstouny docházejí. Stačí tudíž pár jednoduchých otázek dotyčnému, který je vyhledá a hned mají jasno. Ve skladu jsou každé úterý od 9.00 - 11.30 a 14.00 - 17 hodin. Ostatní dny pondělí až jsou pro dárce i příjemce na telefonních číslech od 8.00-18.00 hodin. Sklad také slouží jako místo kde se kdokoli může zeptat na otázky okolo pěstounství. Další informace najdou zájemci na facebookové stránce Skládek pro pěstouny.