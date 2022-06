Jde například o nynějšího místostarostu Sokolova Jana Picku. Ten byl v roce 2018 lídrem ČSSD a letos je v čele kandidátní listiny hnutí s názvem Společně pro Sokolov. To se představilo veřejnosti již v předvánoční době loňského roku. Na jeho kandidátce jsou i další tváře, které před čtyřmi lety kandidovaly právě za ČSSD.

Dalším hnutím, které usilovalo u hlasy voličů při minulých komunálních volbách je Hnutí pro město Sokolov. To nebude chybět ani při letošních volbách. Jen lídr kandidátky bude jiný. Karla Jakobce, který hnutí vedl v roce 2018, nahradí v čele Ladislav Sedláček, který je současným místostarostou. Na tomto postu vystřídal právě Karla Jakobce, který po krajských volbách opustil tento post a věnuje se životnímu prostředí na kraji jako radní.

Firma kanalizaci neudělá. Sokolov ji bude účtovat penále za každý den

I minulý vítěz komunálních voleb v Sokolově, hnutí Ano 2011, mění lídra. Jedničkou byl před čtyřmi lety Erik Klimeš. Ten Deníku sdělil, že letos lídrem kandidátky nebude. Kdo ho nahradí, však neprozradil. Bude to, podle jeho slov, ještě předmětem jednání uvnitř hnutí. V roce 2018 ho preferenčními hlasy přeskočila současná starostka Sokolova Renata Oulehlová. Současně se však, opět díky preferenčním hlasům, dostala vloni do Poslanecké sněmovny a ponechala si post poslankyně i starostky.

Další ze stran, která se při minulých volbách dostala do sokolovského zastupitelstva, jsou Piráti. Ti zahájí svou volební kampaň za účasti předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše v pátek v Karlových Varech. Postupně se tam představí všichni pirátští kandidáti na starosty, starostky a primátorku v Karlovarském kraji. V Sokolově byla před čtyřmi lety lídrem Tereza Zykánová, ale preferenčními hlasy ji z druhého místa kandidátky přeskočil současný sokolovský senátor Miroslav Balatka. Do zastupitelstva však usedli oba a to v roli opozice.