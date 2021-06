Investiční akci stvrdili v úterý odpoledne podpisem smlouvy ředitel chemických závodů Milan Brejchal a zástupce dodavatele Roman Hnízdil. Vysoký komín, jenž je symbolem celého Sokolova, zůstane. Lidé se zároveň nemusí bát, že přijdou o náhradní zdroj tepla, jímž chemička v minulosti byla.

Díky novému plynovému zdroji dojde ke snížení emisí o třetinu a odběru vody z řeky Ohře. "Jde o další zásadní přínos firmy Synthomer ke zlepšování životního prostředí v Sokolově. Předpokládáme, že přínosy provozu nových plynových kotlů se projeví již v listopadu tohoto roku," řekl Brejchal. Za posledních deset až dvacet let jde podle něj o největší investici v areálu. Právě v říjnu by měl být projekt dokončen. Zpočátku však zřejmě ještě pojedou oba zdroje současně. Pára je totiž pro chemičku a její výrobu zcela zásadní a firma si nemůže dovolit bez testů nového zařízení odstavit současný zdroj.

Evropská unie mobilizuje členské státy k útlumu těžby a spalování uhlí. Původní uhelný zdroj byl v sokolovské chemičce vybudován v roce 1917, kdy firma začínala. V prvních letech si dokonce chemička těžila uhlí sama.

"Pamatuji ještě díru na Bohemce, kde dnes stojí krásný volnočasový areál. Vybavuji si i lanovku, která vozila uhlí do chemičky. Veškeré změny, které byly poté učiněny, vedly ke zlepšení životního prostředí. Přechod k plynu je třešnička na dortu a doufám, že co nejdéle vydrží a nebudou se za 10 let vymýšlet zase jiné zdroje. Jsem rád, že tím pádem zůstanou zachována pracovní místa, která chemička nabízí a doufám, že bude i rozšiřovat výrobu. Díky někdy až přehnaným změnám v zákonech dochází u nás k tragickým úbytkům pracovních míst. Česká republika nemá tolik volitelných zdrojů jako jiné země," řekl krajský radní pro životní prostředí Karel Jakobec.

Ten je zároveň zastupitelem Sokolova a město muselo řešit fakt, že přijde o náhradní zdroj tepla, který mu chemička poskytovala v době odstávek elektrárny Tisová.

"Teplo nám dodává Sokolovská uhelná z elektrárny Tisová. V současné době má firma projekt na výstavbu dvou malých plynových kotelen. Jedna by měla být v areálu technických služeb a druhá bude v areálu mezi Bohemií a chemičkou. Při nenadálém výpadku nebo přes léto bude možné z jedné nebo druhé zásobovat město," dodal Jakobec.

V areálu závodu zůstane nadále jeho symbol, kterým je komín. jedinou změnou bude, že přestane kouřit. Je na něm umístěna telekomunikační technika a v posledních letech si ho oblíbili k hnízdění i sokoli, kteří zde vyvádějí mladé. „Komín patří k relativně bezpečným místům pro hnízdění, jsou tady jen minimálně ohroženi. Na rozdíl od skal, kde jsou jejich hnízda přece jen lépe přístupná pro různé škůdce,“ řekl ornitolog Václav Beran. V budoucnu by mohla přibýt i webkamera.