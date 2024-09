V rámci navrhnutého memoranda se počítá s podporou investic souvisejících se záměrem vybudování polygonu pro bezpilotní letecké systémy, jeho provozu i navazujícími činnostmi. Myšleno je také na zajištění potřebné infrastruktury a podporu rozvoje odborného středního a vysokoškolského vzdělávání. Strany, které memorandum uzavřou, počítají rovněž s vytvořením legislativních a dalších nezbytných podmínek pro další rozvoj tohoto odvětví v Karlovarském kraji i mimo něj s přesahem do celé Evropské unie. Docházet by mělo i k důležitému transferu znalostí a technologií do průmyslové praxe.

Nový testovací polygon pro bezpilotní letecké systémy by měl vyrůst na pozemcích vlastněných skupinou Sokolovská uhelná a SUAS GROUP. „Už před časem vytipoval Úřad pro civilní letectví čtyři lokality na našich pozemcích, ze kterých se vybere ta nejvhodnější pro vznik testovacího polygonu. Přínos celého záměru vidíme v jeho samotném zaměření na strojírenství v leteckém průmyslu, úzce souvisí také se sofistikovanou elektronikou, IT a řídicími systémy. To vše může oslovit budoucí investory v oblasti vývoje, výzkumu a výroby těchto dopravních prostředků budoucnosti. Navíc obdobný projekt se v České republice zatím nerealizoval, proto věřím, že se nám podaří vzbudit zájem mladých lidí, kteří by chtěli studovat související obory, ale i zájem odborníků, jež by přímo v Karlovarském kraji mohli pracovat na rozvoji inovací ve využití dronů. Přesně takovou aktivitu náš region v transformaci potřebuje,“ doplnil Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.

Podobný projekt se na Sokolovsku realizoval nedávno a je jím vývojové a testovací centrum pro autonomní vozy německého koncernu BMW.