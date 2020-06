Dvaačtyřicetiletý muž přijel k chatě své o tři roky mladší bývalé přítelkyně, která mu přes plot předala motorovou pilu. Celá událost ale přešla v hádku.

„Po krátké výměně názorů udeřil muž ženu pěstí do obličeje a následně z místa odjel,“ popsal incident policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Tím to ale neskončilo. Muž se totiž na chatu po pár minutách vrátil. „Tentokrát šel rovnou na pozemek,“ řekl mluvčí. Znovu se strhla hádka. A to nejen s devětatřicetiletou ženou, ale také jednapadesátiletým mužem, který byl u ní na návštěvě.

„Po chvíli dnes už obviněný vytáhl plynovou pistoli a namířil ji na sedícího muže,“ sdělil Jakub Kopřiva. Po krátké diskusi ale hlaveň sklopil a z místa odjel osobním vozidlem. Tím, že usedl za volant, ale spáchal další trestný čin. „Řídil i přesto, že měl platný zákaz řízení všech motorových vozidel do poloviny srpna letošního roku. Za nebezpečné vyhrožování a maření výkonu úředního rozhodnutí mu hrozí až tři roky,“ zdůraznil policejní mluvčí.