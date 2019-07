Sokolov /VIDEO/ – Sedm dní v týdnu, 365 dní v roce. Bez volna a už sedm let. Přesně tak dlouho se stará Anna Hromádková o opuštěné kočky v Sokolově v areálu Sokolovské bytové, tedy kláštera, v maringotce, která byla až doposud jejich jediným zázemím. Město ale přebudovalo ve stejném místě dvě garáže na útulek a dobrovolnice se spolu se zvířaty stěhují do nového.

Ve čtvrtek dostaly dvě dobrovolnice klíče a mohou stěhovat kočky z maringotky do nového. Trvat to bude zhruba do srpna. | Foto: Deník / Roman Cichocki

Anna Hromádková vyráží za kočkami každé dopoledne, aby jim poklidila a navařila, popřípadě zařídila ošetření u zvěrolékaře. Dělá to z lásky ke zvířatům, bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Málokdo ví, že doma se stará ještě o těžce nemocného manžela. „Jsme tady dvě Anduly. Spolu se mnou se o kočky stará i Anna Křehlíková. Nové zázemí je krásné. I tady však vidím ještě pár drobných nedostatků, které by se měly během provozu takzvaně vychytat,“ říká. Nemyslí přitom vůbec na sebe, ale na kočky. S pomocí se přidávají i další. „Paní veterinářka Molcarová je ochotná a přijede kdykoli. Nemáme auto a tahat kočky v přepravních boxech by bylo složité. Chtěla bych jí moc poděkovat,“ říká dobrovolnice.