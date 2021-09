S nápadem zajistit pro děti adaptační pobyty přišla starostka města Renata Oulehlová, která přemýšlela, jak školákům pomoci s opětovným navazováním vzájemných kontaktů. Její návrh poslat děti na pobyty do přírody vyslyšela jak rada města, tak poté i zastupitelé.

Děti ze Základní školy Rokycanova byly v pondělí 6. září první, které se vydaly na týdenní adaptační pobyt v přírodě. Před školou se to ráno hemžilo školáky z prvního stupně vybavenými kufry a taškami. Na cestu do přírody se postupně vydají rovněž děti z další sokolovských základních škol.

„Je to výborný nápad,. Jen musíme doufat, že do toho zase nehodí vidle vláda a nezačne v září či říjnu opět nařizovat omezení,“ říká říká babička osmileté vnučky Jarmila Krejnická.

Pobyty jsou směřovány na září a říjen. „Je to po letní sezoně takové prázdnější meziobdobí před sezonou zimní,“ vysvětlil podzimní termín druhý z místostarostů Ladislav Sedláček.

V Sokolově se proto rozhodli uspořádat adaptační pobyty pro všechny žáky zdejších škol. Uvolnili na to 7,5 milionu korun. A právě v těchto dnech začaly z města odjíždět první autobusy s dětmi.

