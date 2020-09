Návštěvnost kulturních institucí se v Karlovarském kraji zvýšila.

„Zatímco v červenci roku 2019 zamířilo do krajských muzeí a galerií 17 168 návštěvníků, v témže měsíci letošního roku jich kulturní stánky hlásí 37 300,“ uvedla mluvčí kraje Jana Pavlíková. Do krajských objektů je totiž od 25. května vstup zdarma. „Snažili jsme se obnovit běžný chod našich organizací a oživit cestovní ruch. Jsme raději, když si lidé na místě koupí upomínkový předmět či tematickou hračku pro děti, jež jim připomene, v kterém muzeu nebo galerii byli,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Hurajčík. Podle hejtmana Petra Kubise dokonce někteří návštěvníci nabízejí symbolické vstupné. „Z reakcí ředitelů našich muzeí a galerií víme, že jsou lidé většinou překvapeni možností vstupu zdarma a rozšiřuje se i okruh návštěvníků, například větších rodin, které by jinak zřejmě nepřišly. Těší nás to a věřím, že další turisté ještě možnosti volného vstupu využijí i během podzimních výletů,“ sdělil hejtman. Nulové vstupné platí do 31. října.