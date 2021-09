Zatímco ve čtvrtek 9. září bylo v celém Karlovarském kraji 179 pozitivně testovaných na covid - 19, přičemž 130 nakažených připadalo jen na Karlovarsko, v neděli to bylo už 230 pozitivních za celý kraj. "166 aktuálně pozitivně testovaných z nich máme evidováno v okrese Karlovy Vary. 38 nakažených je na Sokolovsku, 26 na Chebsku," informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Michaela Zajíčková.

I když za tyto 3 dny, co mají hygienici poslední čísla, přibylo v Karlovarském kraji 51 pozitivních, žádná restriktivní opatření se stále neplánují. Karlovarský kraj dále zůstává nejhůře zasaženým regionem, a to ještě nejsou k dispozici údaje po víkendu, kdy tradičně počty nakažených bývají vyšší. Nejvíce pozitivních z větších celků připadá nyní na Ostrov, nejhorší čísla ale celkově hlásí obec Hájek, kde ze 631 obyvatel má aktuálně covid - 19 pět lidí a koeficient v přepočtu na 100 tisíc obyvatel se zde dostal na hodnotu 792, zatímco v Ostrově na 270 a v Karlových Varech na 122 (pro srovnání v Praze je to 71).

"V tuto chvíli o žádných lokálních opatřeních neuvažujeme. Zvýšené počty nakažených v našem kraji jsou způsobené větší mobilitou osob, návratem do škol a pracovních kolektivů a testováním žáků ve školách," komentovala epidemiologickou situaci mluvčí Zajíčková. "Není důvod vydávat opatření. V nemocnicích je klidná situace," konstatovala krajská koordinátorka pro intenzivní péči a lékařská ředitelka Krajské nemocnice Karlovarského kraje (KKN) Dagmar Uhlíková.

Také podle mluvčí KKN Markéty Singerové je v nemocnicích situace stále relativně přijatelná. "V současné době neleží v Chebu žádný pacient s koronavirem, v Karlových Varech máme osm hospitalizovaných. Z toho jeden pacient je na intenzivní péči, sedm je na infekčním oddělení," upřesnila mluvčí KKN. Zdůraznila, že jde o lidi, kteří neprodělali očkování proti covidu. "Pouze jedna pacientka očkována byla. Nejde ale o standardní případ, který by byl objektivní. Žena je po transplantaci plic a po očkování se u ní nevytvořily protilátky. Jak jsme zjišťovali, tyto zkušenosti mají i jiné nemocnice s podobnými pacienty," vysvětlila Singerová.

Ze zmíněných osmi hospitalizovaných čeká dva v nejbližší době převoz na postcovidovou péči do nejdeckého Rehosu. "Jedná se o manžele, a to ročník 1939 a 1936. Dále jsou u nás hospitalizováni lidé narozeni 1956, ale i 1972 i 1973," uvedla.

Singerová dodala, že povolit v očkování by nebylo v této chvíli vůbec dobře. I proto Karlovarský kraj uvažuje o kampani na podporu vakcinace mezi mladými lidmi na středních školách, kde jsou stále velké mezery.