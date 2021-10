Pod vodou našeho největšího rekultivačního jezera potápěč natočil nejen sumce, jak odpočívá ve větvích zatopeného stromu a vznášející se sladkovodní medúzy, ale také sesbíral ze dna množství barevných návnad. „Potkat sumce bylo pro mne překvapením a udělalo mi to velikou radost. Běžně totiž sumci v jezeru Medard nejsou. Naštěstí jsem měl u sebe kameru, tak jsem toho hned využil,“ sdělil Deníku Petr Skopal a dodal: „Za chvíli jsem zjistil že je sumec zvědavější jak já a pořád okolo mě kroužil až jsem o něj zavadil ploutví. Takto to vydržel asi deset minut a pak mi zamával ploutví a zmizel v modré hlubině.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.