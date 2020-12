Je proto dobrou zprávou, že se podařilo v Sokolově vytvořit další, záložní pracoviště linky 155, které jsou schopni zdravotníci spustit do jedné hodiny. Lze zde pracovat samostatně, nebo souběžně s pracovištěm v Karlových Varech.

„Již v minulosti jsme se začali zabývat problematikou záložních řešení pro přesun jednotlivých částí zdravotnické záchranné služby v případě mimořádné události. Jednalo se zejména o případy, kdy by došlo například k požáru budovy, nahlášení bomby a podobně, tedy kdy je nutné budovu evakuovat,“ říká ředitel záchranné služby Jiří Smetana.

Zdravotníci měli v záloze mobilní operační středisko. Obnášelo to přesun operátorek linky 155 a potřebného zařízení do sousední budovy hasičů v Karlových Varech tak, aby nebylo nutné přerušovat provoz tísňové linky a překlápění na operační středisko jiného kraje. Bylo to však na dobu trvání jedné směny či jednoho dne.

V Sokolově je pracoviště záložního zdravotnického operačního střediska připraveno k plnohodnotnému provozu, včetně zázemí na neomezeně dlouhou dobu.

V současné covidové době se realizace tohoto opatření ukázala jako obzvlášť výhodná. Zdravotnické operační středisko, kde pracuje 20 operátorek a operátorů je i v tomto smyslu velmi rizikové a každý výpadek zaměstnance je velmi znatelný. Bezpříznakového zaměstnance v karanténě lze však dle legislativy povolat do služby, ale je třeba zajistit patřičné podmínky. A právě tyto podmínky splňuje záložní operační středisko. Operátor v karanténě je oddělen od ostatních zaměstnanců, ale zároveň pracuje na pracovišti zrcadlícím běžný provoz.

"Samozřejmě vidíme využití i v další situaci, která byla prozatím nereálná. Na ZOS v Karlových Varech je omezený počet pracovišť operátora. Je zde vybavení pro čtyři operátory ve směně a jedno záložní, které využíváme zejména při výpadku některého pracoviště z důvodu technické poruchy. Což znamená, že v případě, kdy potřebujeme posílit tísňovou linku 155, zde může pracovat pouze pět operátorů současně. Záložním pracovištěm v Sokolově a jeho paralelním provozem jsme získali další možnosti jak rozšíření provozu tak i možnost přemístění provozu z jednoho místa do druhého," dodal Smetana.