„Její projednání bylo zařazeno na program zasedání zastupitelstva ve čtvrtek19. září, ale byl to bohužel jednostranný akt. Z těch, kteří vznik této petice iniciovali nebo se pod ni podepsali, nepřišel nikdo,“ říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Místostarosta Sokolova Jan Picka byl zklamaný. „Příslušný odbor se na zastupitelstvo velmi podrobně připravoval a chtěli jsme vysvětlit vše, co bylo s projektem na vybudování této trasy spojené. Proč ji vedeme právě tudy, proč bude mít určité parametry i to, proč prostě některé stromy musely stavbě ustoupit a jak chceme zeleň nahrazovat.O tom všem jsme mohli vést debatu. Překvapuje mě proto, že nepřišel ani jediný člověk, kterého by to zajímalo,“ podivil se Picka.

Podle něj se projekt začal připravovat už před sedmi lety. Od té doby se o něm mnohokrát jednalo a ještě častěji město informovalo veřejnost.

„Každý, kdo má jen trochu zájem o věci veřejné a o dění ve městě, mohl být včas informován o podstatě tohoto projektu. Doufám, že alespoň zpětně nám dají lidé za pravdu a ocení ho,“ dodal místostarosta.