Někteří lidé si nepřihlásili popelnici do nového systému. Mohou přijít o svoz

V polovině ledna uplynula lhůta, do níž se měli majitelé nemovitostí či jednatelé společenství vlastníků jednotek přihlásit na radnicích k novému místnímu poplatku za svoz komunálního odpadu.

Zdražení potravin vyhání Čechy k nákupům do Německa

Zdražování základních potravin nahání české zákazníky do obchodů v Německu. Za nákupy tam jezdí ve velkém především lidé z příhraničních měst.

Světové deníky psaly o západu Čech, před deseti lety banda zlodějů ukradla most

Na stránky snad všech světových deníků se dostala událost, která se odehrála před deseti lety na západě Čech. Stalo se totiž něco zcela nevídaného, zlodějům se u Horního Slavkova podařilo obelstít policii a ukrást celý desetitunový železniční most. Podívejte se, jak o události tehdy psaly deníky Time nebo The Telegraph.

Babička mu nedala svoje poslední peníze. Dusil ji a dupal jí na hlavu

Zfetovaný a zároveň opilý přišel v pět ráno ke své 91leté babičce a chtěl peníze. Když mu je odmítla dát, protože by jí nezbylo na jídlo, dusil ji Michael H. podle obžaloby hadrem a pak jí dvakrát šlápl do obličeje a několikrát ji kopl, a to i do hlavy.

Domy hrůzy v Sokolově mění SUAS Bytová k nepoznání

Kde je vůle, tam je cesta. Známý citát, který může napadnout nejednoho Sokolováka při pohledu na proměnu jedné z nejhorších lokalit města.

Ochránci zvířat zuří. Majitelka prodává koně, které jí odebrali

Zanedbané a podvyživené psy, koně a další zvířata odvezli koncem letošního srpna z Křižovatky na Chebsku od jejich majitelky Lenky Spáčilové zástupci veterinární správy, policisté, lidé z chebského útulku a ochránci zvířat.

Parkoviště v centru Sokolova bude na závoru, protože řidiči neplatí

Parkovací plocha u obchodního domu Ural v centru Sokolova bude opět na závoru. Dosavadní systém nefunguje podle technických služeb jak by měl. Řada řidičů, kteří tam parkují, prý neplatí.

Podívejte se, jak v Kraslicích prorazilo auto plot a skočilo do řeky

Nehoda se stala přímo v centru města na parkovišti vedle zdejšího kostela.

V Jižním lomu v Sokolově našli mrtvolu muže. Vražda, tvrdí bezdomovci

Vykradené garáže, černé skládky, bezdomovci a nově i mrtvola muže. To vše lze nalézt v nechvalně proslulé lokalitě Jižní lom.

