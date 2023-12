Příští rok by měla být akce menší. Je totiž velmi náročná po organizační i bezpečnostní stránce.

Unikátní akci Pochod čertů v Sokolově, která se konala v neděli 10. prosince, jsem navštívila potřetí v životě. Poprvé to bylo ale pracovně, a tak jsem měla možnost být přímo uprostřed toho všeho dění. Přiznám se, že krampusáci, kteří i v Čechách nabírají stále více na své oblibě, mi přijdou hodně zajímaví, jejich show bývá opravdu něčím výjimečným. Lidé se rádi bojí a já patřím do této sorty.

Přesto z nich mám velký respekt a během té hodiny a půl, co jsem společně s nimi strávila v neděli vpodvečer v ringu před kulturním domem, ve mně byla mnohdy i malá dušička. Člověk si totiž není opravdu jistý, co si na něj zkusí. Stojí proti vám, ochotně pózují, fotíte je, natáčíte, a ani vy nevíte, zda se neoženou i proti reportérům. Není to právě příjemný pocit mít kolem sebe samé takové ďábelské stvůry, i když vím, že to jsou jen masky.

Zdroj: Kopecká Jana

Pořídím snímky a raději jim jdu z cesty. A tak také mně dvakrát švihnou svou typickou oháňkou. Přemýšlím, který z nich je nejhorší. Své pocity ale na rozdíl od tisíců diváků, kteří tuto podívanou sledují za zátarasem se svými blízkými, nemám s kým sdílet. Pak se objeví vánoční ďábel, jak se také krampusákům říká, s červenou maskou, zahnutými dlouhými rohy a s otevřenou tlamou, ze které mu ční dlouhé zažloutlé zuby. Tak ten je, projede mi hlavou. Párkrát ho vyfotím a raději jdu pryč. Netuším, že mě sleduje, a poznám to, až když mě svými dlouhými drápy podrbe na hlavě. Stojí za mnou a já spontánně zařvu.

Kupodivu na této podívané zůstávají i děti, kterým krampusáci berou čepice, vrhají se na zátarasy, někteří se je pokouší i přelézat. Několika lidem vánoční ďáblové pořádně zmáčknou obličej, víc si snad nedovolí. Přesto na ně nadšení diváci volají, lákají je k sobě, aby se s nimi mohli vyfotit. S tím nemají krampusáci problém, někteří se dokonce s lidmi i mazlí.

Letošního ročníku se účastnil rekordní počet čertů. Nechyběli mezi nimi zástupci bílých, kteří mají své typický zaoblené zvony na zadcích (ti, co mají modré oči, jsou hodně podobní Bílým chodcům ze seriálového trháku Hra o trůny - pozn. red.), ani pochopitelně hnědí. K vidění tu byl nejen klasický hodný Mikuláš s anděly, ale i ten ďábelský, který naháněl velkou hrůzu. Podle některých lidových tradic z Rakouska, kde krampusové v 19. století vznikli, bylo bráno převlékání za tato monstra i jako soupeření mezi mladými muži, a tento zvyk byl tak ryze mužský. Do Sokolova ale i tentokrát zavítalo mnoho ďábelských ženských stvoření, a dokonce i těch dětských.

I když byl letošní počet rekordní a návštěvnost obrovská, Kulturní dům v Sokolově jako pořadatel uvažuje o jeho redukci. „Přihlásilo se nám 300 účastníků ze 16 skupin. Byli tu čerti jak z Čech, tak Německa, Rakouska i Švýcarska. Uzávěrku na akci máme už v září, abychom to všechno organizačně zvládli. Zájem o účast je tak vysoký, museli jsem i mnoho skupin odmítnout. Je to náročné nejen organizačně, ale i z pohledu bezpečnosti. I proto jsou u Pochodu čertů přítomni hasiči, protože se tu používá mnoho pyrotechniky. Uvažujeme, že bychom to trochu zredukovali, bylo toho opravdu letos dost,“ konstatoval těsně před koncem akce ředitel kulturního domu Tomáš Melč.

Sokolovská show má mezi krampusáky podle něho dobré jméno a sami účastníci si ji velmi chválí. „Mají u nás v kulturním domě dobré zázemí. Ono ho totiž najít pro tři sta krampusáků není úplně jednoduché. Už v neděli jsme tak evidovali první přihlášky na další ročník,“ pokračoval Melč, který dodal, že poprvé v historii této akce město zorganizovalo Čertovský autobus, který vozil diváky od koupaliště Michal, kde bylo záchytné parkoviště, do centra města. Sokolov tím chtěl odlehčit dopravě ve městě, kde se lidé snaží zaparkovat co nejblíže kulturnímu domu. Nepřijeli sem jen lidé z blízkého okolí, ale i z Plzeňska a Německa. Sokolovský Pochod čertů je totiž největší akcí tohoto druhu v západních Čechách.