Ačkoliv to vypadá, že výstavba nového obchodního komplexu v karlovarské Jáchymovské ulici finišuje a brzy se tam bude otevírat, ještě to pár měsíců potrvá, než do něj vstoupí první zákazníci. Potvrdil to Andrej Dohnal, jednatel společnosti Lavama, která je investorem.