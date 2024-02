Městský dům kultury v Sokolově byl svědkem historicky prvního maturitního plesu budoucích absolventů místní pobočky vojenské střední školy. K maturitě půjde letos 11 studentů, z toho jsou dvě dívky.

Maturitní ples vojenské školy v Sokolově | Video: Cichocki Roman

V pátek 23. února večer si spolu s rodiči, přáteli, učiteli, vojenskými kolegy, starostkou města, svými veliteli i ředitelem integrované školy v Sokolově společně užívali maturitní ples. Nechybělo představení jednotlivých maturantů, doprovodný program či tombola.

Pobočka vojenské školy Moravská Třebová sídlí v Sokolově teprve čtvrtým rokem. Studenti i jejich nadřízení už si zvykli nejen na život v integrované škole, která jim poskytla zázemí, ale snaží se sladit své aktivity i s městem samotným. Vojenská škola v Moravské Třebové nabízí tři obory.

Je to vojenské lyceum, elektro obor a v sokolovské pobočce má čtyřletý obor zaměřený na strojírenství. Uplatnění mohou najít jak v armádě, tak v civilním sektoru. Předpoklady jim k tomu dá právě maturitní obor se zaměřením na strojírenství. Ti lepší žáci se mohou uplatnit například u leteckých sil, většinou na letištích jako pozemní personál. Další absolventi mohou podle svých schopností působit na ostatních útvarech. Ti, co by chtěli uplatnit své schopnosti v civilním sektoru, mohou zvolit i tuto možnost.