"Letos jsme na chatě zůstali déle a neodstěhovali jsme se hned po prázdninách do Varů. To až teď, když začalo být opravdu ošklivě. Je tu krásně, tak proč bychom měli být zavřeni doma v bytě? Jsme tu tak blízko Karlových Varů a člověk si připadá jak někde v divočině. Když po setmění začnou štěkat psi, víte, že jsou někde blízko kanci. To není právě příjemný pocit, když slyšíte pod svou zahradou, jak funí a kvičí celé stádo. Nezbývá vám než se ujišťovat, že máte pozemek dobře zabezpečený a že se k vám dostat nemohou. Je to takové dobrodružství. Teď nám tady troubí jeleni. Mají takovou výdrž, že troubí ve dne i v noci, oni snad nikdy nespí. To je ale hukot. Spíše mi to připomíná řvaní nějakého lva," vypráví své dojmy jedna z tašovických chatařek, která na zahradě krmí ježka, ví, kde bydlí hrdličky, pravidelně slýchává puštíka, občas zahlédne na svém pozemku i lišku a před lety se zbavovala kuny pod střechou. "Je tu velmi živo, ale za nic bych neměnila. Na chatu jezdím od narození, ale nepamatuji si, že by tu bývalo tolik zvěře. Jeleny jsem neslýchávala, na kance nenarazila, jen občas nám zaběhla na zahradu nějaká srna. Zahradu už ale máme raději před nežádoucími návštěvníky zajištěnou," dodává.

Jak konstatují chataři, kteří bydlí kousek od ní, a to přímo pod Holoubkovou oborou, dříve tu bývalo ještě rušněji. "Teď tam slýcháváme takové tři jeleny, kteří se vzájemně předhánějí. Pamatujeme ale roky, kdy tu za plotem běhala stáda laní," říká žena, která má v Tašovicích chatu už téměř padesát let.

Zastupitele v Karlových Varech čekají těžké roky. Řešit budou hlavně finance

Že Karlovy Vary a i Tašovice vybočují z průměru a místní mají být na co pyšní, potvrzuje i předseda Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary Jindřich Zemek. Shodou okolností bydlí právě v Tašovicích. "Jestliže se projdeme a rozhlédneme po lesích města Lokte, které místy sahají až k městské části Doubí, nebo po lesích České republiky, vidíme více či méně souvislé lesní porosty a poměrně velkou druhovou rozmanitost v dřevinách a keřích. To samo o sobě už nabízí úvahu o tom, co se v našich lesích skrývá," konstatuje myslivec a pokračuje: "Je tu jelen evropský, jelen sika, černá zvěř, srnčí zvěř, v nižších polohách se ještě pořád vyskytují zajíci, je tu jezevec lesní, kuna skalní, několikrát do roka se zde vyskytne i rys ostrovid. Denní ptactvo je opravdu druhově rozmanité a můžeme být pyšní na to, že ještě pořád se v našem okolí vyskytuje puštík obecný, sýček obecný, nebo i kulíšek nejmenší a výr velký. To vše jmenuji jen namátkou. Je to všechno dáno i tím, že Karlovy Vary jsou sevřené údolím řeky Ohře a říčky Teplá a civilizační lavina se nemohla rozvinout do skal a strání, které město lemují."

Podle něho jsou jeleni evropští, které nasadil podnikatel Holoubek do své obory, velmi kvalitní. "V tuto dobu mají říji. Jeleni se ozývají hlasitým troubením. Do obory sice nesmíme, i z důvodu bezpečnosti, protože jelen při říji nezná bratra, ale můžeme zpovzdálí poslouchat, jak jelen vyzývá k souboji troubením, jak ohlašuje vítězství, jak spokojeně mrmlá v kališti a vůbec celý jeho hlasový projev. Téměř současně s ním začíná říje jelena siky, který sice netroubí, ale zato velmi slyšitelně píská a toto pískání zakončuje zpravidla zachraptěním. Kdo tohle uslyší při houbaření, ať je v klidu, nejsou to lupiči, je to jelen sika. Následně po jelenech bude říjet daněk, ten také netroubí, ale takzvaně rochá, je to jako když se člověk napije hodně bublinek a zhluboka a dlouze krkne," vysvětluje předseda mysliveckého spolku, který se domnívá, že v Karlových Varech lze žít i v souladu s přírodou a určitě v těsném sepětí. Proto je podle něho i dobře, že město udělalo obory poblíž Svatého Linhartu, kde mají své zastoupení daňci, černá zvěř a jelen Dybowského. Ten sice není u nás ve volné přírodě, ale je úzce příbuzný s jelenem sika, který u nás již zdomácněl.