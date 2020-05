Tradiční první jarní sjíždění řek se letos muselo obejít bez oficiálního odemykání s účastí mnoha vodáků. Podívejte se tedy, jak vodáci odemykali řeky v minulých letech a zavzpomínejte na první splutí.

Vodáci už po třiatřicáté úspěšně odemkli řeku Ohři. | Foto: Foto: Martin Rejsek

S příchodem teplejšího počasí v kombinaci s uvolňujícími opatřeními se vodáci i letos těší na splutí řek. Ty je možné splouvat i v době koronavirové epidemie, musí však dodržet některá omezení. Na raftech mohou spolu být pouze členové rodiny, u dalších plavidel by pak měl být zachován odstup dvou metrů. Společně však může jet skupina lodí s celkem až deseti lidmi. Při splouvání řeky by vodáci neměli nosit roušky, protože by je mohla ohrozit při převržení.