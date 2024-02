Jenomže vysokou daň budou platit jen některé podnikatelské subjekty, žádný klíč pro to nebyl podkladem. A ti, kterých se navýšení týká, se hodlají právně bránit.

„Chtěl jsem se zeptat, zda jste pro navýšení daně z nemovitosti použili nějakou metodiku. Protože například do ní byly zahrnuty dva autoservisy, ale další čtyři už ne. Jedněm podnikatelům, kteří mají podobné prostory, se daň zvýšila o statisíce ročně a druhým nikoliv. Nepřijde mi to jako rovné podmínky. A proto se vás ptám, jak jste se k tomu dostali?“ upozorňoval na posledním jednání opoziční zastupitel Jiří Netrh.

Starosta David Hanakovič mu na to odpověděl: „Děkujeme, odpověď na to dostane do třiceti dnů.“

Podle Netrha postupovalo město v tomto případě bezsystémově a chaoticky. „Byl bych pro, aby měli podnikatelé podmínky stejné. Do zvýšené daně byly dokonce zařazeny pozemky, na nichž není žádná komerční činnost, a to postrádá logiku. Jsme v kontaktu s podnikateli, kterým se to nelíbí, a mají od nás podporu,“ reagoval tento týden zastupitel Netrh.

Starosta Hanakovič redakci Deníku potvrdil, že metodika pro stanovení vyšší daně žádná nebyla. „Brali jsme to namátkově. Na seznam tak byly zařazeny hypermarkety, čerpací stanice a velké podniky,“ poznamenal ostrovský starosta s tím, že zatím je v této věci nikdo nekontaktoval a možným narovnáním se tak po zastupitelstu nezabývali. „Nevylučuji ale, že jednání o tom ještě budou,“ dodal Hanakovič.

Dotčení podnikatelé se mezitím začali sdružovat a chystají společně s právníky patřičné kroky. „Mně se to nelíbí už z principu, že to je nerovný přístup. Jeden sousední autoservis v tom je, a ten naproti není. Zvýšenou daň budou platit tady u nás dvě benzinky a ta na Mořičov ne. To zkrátka není fér,“ postěžoval si podnikatel Ladislav Tuna, který má v Dolním Žďáru firmu Tuna – Production. Vyrábí dřevěné deskové hry a dříve byl podnik dokonce chráněnou dílnou, protože zaměstnával handicapované lidi. „Ty už u nás nepracují. Jsme ale malou českou firmičkou, která dokonce před lety zdarma na město převedla pozemky pod cyklostezkou. A toto máme za vše,“ uvedl Tuna, který se už spojil s dalšími živnostníky a společně s právníky budou dávat podnět na prošetření na ministerstvo vnitra.