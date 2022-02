Město čeká, až jich bude víc a zakrývá je proto, aby do nich lidé neházeli odpad. Zatím totiž nemá techniku, která by je vyvezla. Její nákup se musí městu vyplatit.

„Smysl má až několik takových míst. U projektu budeme žádat i o dotaci. Kontejnery zabudované v zemi jsou moderní trend a v okolních městech fungují. V Sokolově je ale problém s hustým zasíťováním,“ upozorňuje místostarosta Sokolova Jan Picka.

Sokolov totiž historicky s touto variantou nepočítal, tak na to nejsou tamní technické služby (SOTES) připraveny. "Budeme muset zakoupit auto, které bude umět vysypávat tyto kontejnerové nádoby. To se samozřejmě musí vyplatit. Počítáme, že pokud již budeme mluvit o 60 kontejnerech na separovaný odpad, tak už to ekonomickou logiku má," konstatuje Picka.

Sokolov buduje stanoviště pro podzemní kontejnery při plánování většiny investičních akcí ve městě. Posdlení dvě jmenovaná stanoviště tak vznikla při výstavbě nového parkoviště v ulici Pionýrů a při rekonstrukci komunikace v ulici Petra Chelčického. Při jejich plánování je nutné brát v úvahu umístění inženýrských sítí. Navíc tam musí být také místo pro speciální vůz, který bude odpad vyvážet.

Lidé v okolních městech si podzemní kontejnery pochvalují. „Máme je ve městě a musím říci, že jsem překvapen tím, jak jsou využívány, a také tím, že kolem nich není nepořádek jako kolem ostatních popelnic či kontejnerových stání. Také to vypadá na pohled mnohem lépe než klasické plastové kontejnery,“ říká Simon Lorenz z Kraslic.