Poe je diagnóza doby, říká majitel unikátní sbírky

Loket – V Městské knihovně Loket právě probíhá unikátní výstava soukromé sbírky prvních vydání knih Edgara Allana Poea v českém jazyce. Vladimír Kalný pořídil rozhovor s majitelem sbírky a kurátorem výstavy Martinem Jirouškem.

Martin Jiroušek na vernisáži výstavy v Městské knihovně Loket.Foto: MěK Loket

Proč jste si ke sbírání vybral zrovna Poea?

Edgar Allan Poe je diagnóza doby, obsahuje konkrétní osud i nadčasovost. Otevřel vrata k temným děsům moderní civilizace, takže je to z úcty k němu samému i pro poznání souvislostí, které se váží třeba k dějinám knižní, tedy i literární kultury.

Jak ovlivnilo Poea české prostředí a jak toto prostředí ovlivnil Poe zpětně?

Poe byl vynikající mystifikátor, a jestli při své bohaté erudici nevěděl něco o střední Evropě, potažmo zemích Koruny české, bylo by to na pováženou. Každopádně se inspiroval autory tvořícími na našem území anebo v jeho blízkosti. Například jednu ze svých povídek věnoval bratislavskému vynálezci Jánu Vlku Kempelenovi. Zpětný vliv je nedozírný, každý výrazný básník poměřoval svůj um s Poeovými verši, třeba Vrchlický, Sládek, Hiršal, Nezval, dokonce Bezruč, samorost Váchal, Poe byl zdrojem tvůrčích vnuknutí pro české dekadenty i humoristy, autory i autorky, výtvarníky, filmaře.

Vernisáž výstavy uvedla Adéla Nikodýmová, vnučka Jakuba Arbese, jednoho z prvních Poeových překladatelů.

Jakub Arbes zjistil, že Poeova slavná povídka Jáma a kyvadlo se velmi blízko podobá Krameriovu tisku Železná košile, jen s tím, že vyšla o dekádu později. Poe se tak za českým prostředím o něco opozdil, což ale není na škodu. Byl mu útěchou ve vězení, nazval po Poeovi svého syna Edgara a inspiroval se jeho stylem při psaní svých romanet. Tím, že naši výstavu uvedla právě jeho rodná krev, vznikl fantastický oblouk mezi minulostí a přítomností.

Co je hlavním motivem výstavy?

Papír – respektive kniha. Pokud možno co jak nejstarší, spojený s Poem, a pocházející z českého prostředí.

Co může Edgar Allan Poe dát člověku 21. století?

Může mu vzít iluze, tesat jej na jádro. Ukázat podstatu tam, kde se dnes objevuje naředěné bláto.

Výstavu jste doprovodil přednáškou na téma Poeova díla pod názvem Havran, havran, krkavec. O čem byla?

Řez dějinami filmu, od nejstarších po nejnovější adaptace související s nejslavnější Poeovou básní. Od němého, hraného, animovaného přes studentský i profesionální obor. Havran je podle některých nesprávné označení Poeova originálu The Raven, rave znamená i krást, takže někdo ten večer 8. listopadu v atriu městské knihovny přišel i o duši.



Výstava potrvá do 10. prosince 2017.



Martin Jiroušek

* 1972

žije v Ostravě, absolvoval obor Teorie a dějiny dramatických umění na UP v Olomouci. Spolupracoval s různými filmovými festivaly i kulturními instituty. Přednášel na univerzitách v Brně, Olomouci, Opavě a Ostravě. V současnosti působí na volné noze, provozuje antikvariát a přednáší o vztahu filmu a literatury pro studenty středních a vysokých škol, ve vybraných knihovnách realizuje výklady o neobvyklých úkazech ve světě literatury a filmu, s přestávkami uskutečňuje výstavy originálních filmových plakátů slavných českých výtvarníků. Pro zájemce vytváří tematické večery z oblasti filmového umění, avantgardy, experimentálního filmu, nekonvenčního hororu, filmového expresionismu a transgrese. Zabývá se i filmovou cenzurou.