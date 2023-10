Průběh sociálních pohřbů v Sokolově je zřejmě raritou v celé České republice. Město se totiž rozhodlo důstojně rozloučit s těmi, kteří nikoho nemají anebo rodina nemá finanční prostředky na pohřeb. Ze zákona se sice o sociální pohřeb postarat musí, ale nemusí dělat obřad či rozloučení. V Sokolově ho však dělají a tyto pohřby se konají vždy na podzim.

Sociální pohřby v Sokolově. | Foto: město Sokolov

Poslední pietní akt tam proběhl před týdnem a určen byl pro třicet zesnulých. Peníze vynaložené na sociální pohřby vrací městu zpět stát. Po jeden rok od vypravení pohřbu jsou urny bezplatně uskladněny. Poté jsou uloženy do společného hrobu obce formou vsypu. Kromě zástupců radnice nechyběl při rozloučení ani farář Církve československé husitské Lukáš Bujna. Pronesl slova posledního rozloučení a naposledy požehnal ostatkům zesnulých.

„Lidé, jejichž ostatky by jinak byly uloženy do společného hrobu v rámci sociálního pohřbu bez jakéhokoliv rozloučení, si naši pozornost zaslouží “ řekla místostarostka Sokolova Renata Oulehlová, která byla u zrodu této myšlenky. Po dobu jednoho roku od úmrtí mohou případní dědici či rodina náklady na pohřbení uhradit zpět městu a vyzvednout si urnu s ostatky.

"Povinnost zajistit takzvaný sociální pohřeb má každá obec v republice. Sokolov se ale výrazně odlišuje od ostatních svým přístupem. Na většině míst se totiž tyto pohřby provádějí formou žehu a následného vsypu popela pod náhrobek. Sokolov, možná jako jediné město v republice, organizuje tyto pohřby i s obřadem a knězem," konstatoval mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc.

V posledních letech se počet sociálních pohřbů v Sokolově výrazně nezměnil. Obřady, které se konají jednou ročně, se slouží v průměru pro 30 zemřelých. "Zpravidla se nejedná o lidi bez domova, jak by se mohlo na první pohled zdát. Většina zesnulých jsou lidé, kteří prožili poslední roky svého života sami. Důstojný obřad jim proto zajišťuje samo město. Sociální pohřby celebruje, už od jejich počátku v roce 2019, biskup Církve Československé husitské Lukáš Bujna," dodal Švarc.

Organizace sociálních pohřbů vypadá tak, že nemocnice pošle podklady o zemřelém městu. To na základě objednávky u pohřební služby vypraví sociální pohřeb, pokud není žádná blízká osoba, která by jej zajistila. Následně se město přihlásí do dědického řízení, které určí okresní soud. Po skončení dědického řízení žádá obec o refundaci nákladů u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ostatky jsou uloženy do společného hrobu na místním hřbitově.

Cena jednoho sociálního pohřbu byla v roce 2023 13 215 korun, od 1. září tohoto roku je to ještě o 460 korun dražší. Pro srovnání v roce 2016 stál jeden pohřeb 7 395 korun.

„Je smutné, když člověk umře sám, a proto je dobře, když se s ním kdokoliv rozloučí důstojně,“ řekla Jana Křemeníková ze Sokolova.

