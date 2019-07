Ne všude jim to bylo umožněno, a tak se často dohadovali s policisty nebo strážníky ohledně špatného parkování. Město proto začalo u škol budovat stání pojmenované Kiss and Ride, v překladu polib a jeď. Okamžitě se setkalo s kladným přijetím u rodičů zejména malých školáků. Sokolov proto během letních prázdnin nechá vybudovat dalších deset takových míst. Náklady jsou 920 tisíc korun.

„Rodič může zastavit přímo u vchodu, dítě vystoupí a auto ihned odjíždí. Je to ideální způsob, jak bezpečně dovézt prvňáky či další školáky do školy. Už to mělo být dávno u všech škol. Je to nejen pohodlné pro rodiče, ale hlavně bezpečné pro děti i ostatní účastníky provozu,“ říká Hanka Vimrová, jejíž dcera Eliška půjde v září do druhé třídy.

„Město pokračuje v budování dalších stanovišť Kiss and Ride. U základní školy v ulici Pionýrů to bude šest míst a u ZŠ v ulici B. Němcové pak další čtyři místa. Víc nám tamní situace nedovolí. V prvním případě jsou náklady 470 tisíc, ve druhém 450 tisíc korun. Obě akce by měly být hotové do konce srpna tohoto roku, tak aby v září místa mohla sloužit rodičům školáků,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová. Stále je dost řidičů, kteří se u modré informativní značky s velkými písmeny K+R, která stání označuje, bojí zaparkovat, protože jednoduše nevědí, co znamená. K+R se používá proto, že jsme signatáři Vídeňské úmluvy o dopravním značení. Použití jiných značek by zmátlo cizince.