Bezpečně vyložit své děti z auta přímo před hlavním vchodem do školy. To je přání mnoha rodičů v Sokolově.

Nové stání před školou v ulici Pionýrů | Foto: Deník / Roman Cichocki

Město proto začalo u škol budovat stání pojmenované Kiss and Ride, v překladu polib a jeď. Setkalo se s kladným přijetím u rodičů zejména malých školáků. Sokolov proto během letních prázdnin nechal vybudovat dalších deset takových míst za bezmála milion korun. Dva týdny před začátkem školního roku jsou téměř hotova. U základní školy v ulici Pionýrů to bude šest místa u ZŠ v ulici B. Němcové další čtyři místa. Modrá dopravní značka s písmeny K+R se používá proto, že Česká republika je signatářem Vídeňské úmluvyo dopravním značení. Použití jiných značek by zmátlo cizince.