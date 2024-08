Policie vyšetřuje dopravní nehodu, ke které došlo v pondělí 15. července 2024 kolem 16:30 hodin poblíž železniční zastávky Luh nad Svatavou. Incident se odehrál přibližně 500 metrů od železniční zastávky, kde traktor s lžící vyčnívající do prostoru kolejí narazil do projíždějícího motorového vozu. Následky střetu si naštěstí nevyžádaly žádné zranění, ale došlo k materiálním škodám na obou vozidlech. Při této nehodě se střetl projíždějící motorový vlak s traktorem, jehož zdvižená ovládací kovová lžíce zasahovala do jízdní dráhy drážních vozidel.

Kriminalisté z Sokolova nyní žádají všechny, kteří byli svědky této události, aby se přihlásili a poskytli jakékoliv informace, které by mohly pomoci při vyšetřování. Jejich svědectví může být klíčové pro objasnění přesných okolností nehody a pro určení odpovědnosti za tuto událost.

"Sokolovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté žádají případné svědky této události, a to zejména cestující z uvedeného vlaku, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 případně přímo kriminalistům na 974 376 328. Informace k této události, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení," sdělil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.