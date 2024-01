Policisté Karlovarského kraje objasnili vloni 64 procent trestných činů. Řešili několik mimořádných případů.

Policie loni šetřila v kraji šest vražd. Odhalila čtyři varny i gang se zbraněmi | Video: Kopecká Jana

Policisté Karlovarského kraje řešili za loňský rok 5 041 trestných činů, což je o 102 případů více než v roce 2022. Z toho se jim podařilo objasnit 63,94 procent, čímž se policisté Karlovarského kraje nadále drží nad celorepublikovým průměrem, který je 55 procent. Pro spáchání trestné činnosti bylo stíháno 2 707 osob, z toho více než polovina byli recidivisté, to je o 220 osob více než v roce 2023. Největší nárůst evidují policisté v kyberprostoru, zvýšil se ovšem i počet případů majetkové kriminality. Naopak k poklesu došlo u násilné kriminality, mravnostní nebo hospodářské kriminality. Podle policistů je také velmi pozitivní, že stále ubývá kapesních krádeží a že se například podařilo z Karlových Varů vyhnat cizojazyčné gangy, které se na to specializovaly.

„Nejvíce nás trápí kriminalita v oboru kybernetiky, kde stále evidujeme rostoucí tendenci a počet trestných činů v tomto sektoru ještě poroste. U těchto případů je velmi těžké zjistit pachatele i skutečný obnos peněz, které jsou odčerpávány z účtů poškozených lidí. Oběti přitom často přicházejí o celoživotní úspory. Proto chceme apelovat na veřejnost, aby byla více obezřetná,“ upozornil ředitel policie Karlovarského kraje Michal Šavrňa.

Za uplynulý rok vyšetřovali kriminalisté na území kraje šest vražd, tři na Karlovarsku, dvě na Chebsku, jednu na Sokolovsku. Tři z nich byly dokonány, tři naopak ne. Policistům se opět v loňském roce podařilo odhalit všechny pachatele.

Poslední vraždu, kterou se zabývali, byla ta mladíka v karlovarských Tuhnicích. „Měli jsme podezřelého, měli jsme přiznání, ale neměli jsme tělo. Kolegové, kteří to šetřili, se dostali až na skládku v Činově, kde se pokoušeli vražedný předmět a tělo nalézt. Tento případ svědčí o tom, že práce policistů je mnohdy velmi náročná,“ konstatoval náměstek krajského ředitele policie pro službu kriminální policie a vyšetřování Josef Rada. „Jak se odpad rozváží a rozhrnuje, vražedná zbraň i tělo mohly být šedesát centimetrů až metr pod vrstvou odpadu. Přesto se jim to podařilo kriminalistům společně s hasiči najít. Věc je stále ve stádiu vyšetřování a nemůžeme proto ještě říci nic bližšího,“ doplnil Rada. Podle ředitele Územního odboru Policie České republiky Karlovy Vary Pavla Siebenbürgera vyzkoušeli policisté při tomto šetření novou techniku, protože ta osvědčená těžká nefungovala a do vrstev odpadků se bořila.

Karlovarským policistům se daří i oblasti drogové problematiky. Na začátku roku tak mohli realizovat akci zvaná Mouka, díky níž odhalili tři varny pervitinu a zabavili tehdy přibližně 1,5 kilogramu této drogy. „V tomto případu podala státní zástupkyně v Plzni obžalobu na organizovaný zločin. Co se týče drog, evidujeme trend, kdy se vyrábí ve velkém například v Holandsku. A pokud odhalíme varnu, bývají za tím už většinou Češi,“ uvedl náměstek krajského policejního ředitele s tím, že za uplynulý rok řešili policisté 86 případů trestné činnosti v oblasti drogové kriminality, odhalili šest pěstíren konopí a vedle akce Mouka ještě jednu pervitinovou varnu.

Sokolovští policisté pak byli úspěšní v oblasti nedovoleného ozbrojování, kdy po dvou letech příprav zadrželi čtyři lidi, kteří byli následně obviněni. „Jde o případ, který nemá obdoby nejen u nás v kraji, ale zřejmě ani v rámci republiky. Zasahovali jsme na několika místech, například i na střelnici Jimi. Zabavili jsme sto zbraní, mnoho skutečných rarit, nad nimiž žasli také naši specialisté, ať už jde o samopal z války nebo střílecí tužku. Případ se stále vyšetřuje,“ připomněl šéf sokolovské policie Karel Stodola.

Jeho kolega, ředitel chebské policie Miroslav Gonos, pak za loňský rok zdůraznil zcela jiný mimořádný případ, a to napadení seniorky cizincem na sklonku roku. Ten při překročení hranic nejdříve vyžebral stokorunu. „A protože se mu už dál nechtělo žebrat, kopl ženu, kterou potkal na ulici, do hlavy, aby ji okradl. Žena, ačkoliv byla menšího vzrůstu, se ovšem ani po napadení okrást nenechala. Co je zarážející, je lhostejnost veřejnosti. Kolem napadené ženy projelo mnoho aut a nikdo jí nepomohl,“ dodal Gonos.