Několik lidí se jim okamžitě vydalo na pomoc. Jedním z nich byl i kriminalistický technik nprap. Bc. Jan Mach, který v době osobního volna na vodu také vyrazil. „S kamarády jsme splavovali řeku Ohři. Udělali jsme si přestávku v nedaleké restauraci, kousek od jezu. Kolem 15. hodiny do restaurace přiběhl nějaký muž a křičel, že se v jezu topí čtyři lidé. Okamžitě jsme se s kamarádem zvedli a běželi k jezu,“ uvedl policista sloužící od července roku 2013. „Kamarád přelezl ostnatý drát a přes lávku se dostal doprostřed jezu. Poté po žebříku slezl na betonový pás. Já jsem si mezitím vzal na břehu vestu, přivázal jsem si kolem pasu provaz a plaval jsem směrem ke kamarádovi. Po chvíli jsme z toho betonového pásu házeli topícím se vodákům záchranný kruh, který je na jezu,“ pokračoval policista.

Topící se čtveřici vyrazil na pomoc jeden z dalších vodáků, kteří byli na místě. „Z protějšího břehu tam doplaval lodí. Topící se vodáci se lodi dokázali chytnout, ovšem nezvládli se dostat ke břehu. Po chvíli spadl do vody i kluk z té lodi. Nám se záchranným kruhem podařilo vytáhnout z vody čtyři lidi. V rozbouřené vodě se topil poslední kluk a bylo na něm vidět, že je už na pokraji svých sil,“ dodal policista Mach.

Policista v době svého volna neváhal ani vteřinu a pro muže se vydal. I přesto, že řeka Ohře měla značně zvýšený průtok a situace byla velmi nebezpečná. „Šlo o lidský život. Člověk musí reagovat rychle, protože v těchto momentech rozhoduje každá vteřina. Když jsem viděl, že ten topící se kluk zmizel opakovaně pod hladinu, tak jsem skočil do vody. Měl jsem kolem pasu stále provaz a jeho druhý konec držel kamarád. Ve vodě jsem chvíli plaval a hledal ho. Ten se nakonec dokázal z posledních svých sil alespoň trochu vynořit, tak jsem k němu doplaval a chytil jsem ho. Už byl bezvládný, takže to bylo opravdu na poslední chvíli. Kamarád nás pak pomocí lana vytáhl,“ pokračoval policista. Všechny topící se osoby se tedy podařilo vytáhnout a následně člunem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje přepravit na břeh. Dvojice osob byla převezena do nemocnice v Sokolově a muž, který byl z vody zachráněn jako poslední, byl převezen do nemocnice v Karlových Varech. Všichni jsou mimo ohrožení života.

Pohotovou reakcí, odvahou a také tím, že Jez Černý mlýn – Tisová velice dobře zná, pomohl Jan Mach zachránit několik lidských životů. „Naštěstí to místo velice dobře znám, protože když jsem byl malý, tak jsem se v tom jezu koupal. To mi opravdu hodně pomohlo,“ dodal s úsměvem. Ve vodě zatím nikoho zachraňovat nemusel, přesto si v dramatické situaci věděl rady. „Když jsem v Praze studoval vysokou školu, tak jsem právě s tím kamarádem, se kterým jsem vyrazil na pomoc, chodil na kurzy kajaků a jezdili jsme například i v areálu vodních sportů v Troje. Kromě toho jsme byli i v Rakousku, takže máme trochu přehled a víme, co ta voda umí. Já jsem si dříve dělal i kurz plavčíka, ale těsně před zkouškami jsem onemocněl, tak jsem ho nakonec nedodělal. Tohle všechno mi samozřejmě pomohlo,“ doplnil.

Ten zároveň dodal, že to v žádném případě nebere jako hrdinský čin, naopak. „Myslím si, že by tohle zvládl každý, kdo by si na sebe vzal vestu a provaz. Pomáhala tam spousta lidí, každý něčím přispěl a každý z nich pomohl k tomu, že se podařilo zachránit několik lidských životů. To je úžasné. Hlavní je, že to dobře dopadlo,“ uzavřel Mach, který se po záchraně několika osob vydal společně se svým kamarádem zpět do restaurace.

Důrazně varujeme milovníky tohoto vodního sportu, aby dbali zvýšené opatrnosti zvláště v těchto deštivých dnech, kdy je zvýšená hladina a průtok řek. V žádném případě situaci nepodceňujte, neboť svým neopatrným a riskantním jednáním ohrožujete životy nejen vlastní, ale i zdraví a životy lidí, kteří se vás vydají zachránit.

Zdroj: Policie/Jakub Kopřiva