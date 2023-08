Velkou dávku statečnosti předvedl chodovský policista Rudolf Schmelzer, když v osmém patře panelového domu přelézal z bytu na sousední balkon, kde hořelo. Byly čtyři hodiny ráno a policista spolu s ostatními kolegy byl na místě neštěstí jako první. Svým odvážným činem tak spícímu muži v hořícím bytě zřejmě zachránil život. Za svůj hrdinský čin převzal v Praze z rukou policejního prezidenta Martina Vondráška medaili za statečnost, konkrétně za projevení osobní statečnosti při záchraně lidského života.

Policista z Chodova zachránil muže z hořícího bytu a získal medaili za hrdinství. | Foto: PČR

V sobotu 15. července letošního roku hořel v Chodově na Sokolovsku jeden z bytů v třináctipatrovém domě. Na místo se ihned vydalo několik policejních hlídek. Mezi prvními na místě byl policista z obvodního oddělení Chodov praporčík Rudolf Schmelzer. Po příjezdu si policisté všimli vycházejícího kouře z bytu v osmém patře, a proto se ihned vydali dovnitř panelového domu.

Policista za pomoci kolegy přelezl na balkón bytu, kde hořelo. Otevřenými balkónovými dveřmi se dostal do bytu, který byl silně zakouřen. Nejdříve šel probudit spícího muže a následně otevřel vstupní dveře. Kolega z městské policie poté dvaatřicetiletého muže odvedl z bytu a praporčík Rudolf Schmelzer hasil požár.

„Ihned po příjezdu jsme vyběhli do osmého nadzemního podlaží společně s dalšími kolegy a tam jsme ucítili silný zápach kouře z jedné bytové jednotky. Bouchali jsme na dveře, ale nikdo nám neotevřel. Následně nás jeden z obyvatel domu pustil do svého vedlejšího bytu. Za pomoci kolegy Bednáře jsem přelezl na balkón bytu, kde hořelo. Díky otevřeným balkónovým dveřím jsem se dostal do vnitřních prostor bytu, který byl silně zakouřen. Nejdříve jsem šel probudit spícího muže a následně jsem otevřel vstupní dveře odkud kolegové muže odvedli," zavzpomínal na dramatickou letní noční službu Rudolf Schmelzer.