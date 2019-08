Jejich výprava však neskončila tak jak si představovali. Počíhali si na ně totiž policisté a chytili je jak se říká za ruku přímo při činu. Soudce včera rozhodoval o vzetí trojice z nich do vazby. Způsobená škoda se vyšplhala na desítky tisíc.

„Tři muži ve věku ve věku 27, 32 a 27 let poprvé vnikli do areálu důlní společnosti na Sokolovsku v noci 18. srpna 2019. Na šest desítek metrů kabelu měli odcizit z prostoru sloužícího pro uskladnění elektrikářského materiálu a poté z místa odjeli pryč,“ potvrdila mluvčí policistů Zuzana Týřová.

K další krádeži o den později přibrali dva muže ve věku 31 a 56 let. Vrátili se na místo a odcizili na tři desítky metrů jiného druhu měděného kabelu a několik kovových koncovek. Při krádeži však byli vyrušeni policejní hlídkou. Zloději se snažili policistům schovat v lese, avšak marně. Ihned na místě byl zajištěn 32letý muž, který se ke krádeži kabelů doznal, a byl převezen na policejní služebnu. Na místo byl vyslán i policejní psovod, jenž se svým čtyřnohým parťákem pomohl dohledat zbylé čtyři komplice. Celkem tak společnosti způsobili podle policie škodu necelých 100 tisíc korun.

Kriminalisté zahájili trestní stíhání, přičemž tři muže ve věku 27, 27, a 32 let obvinili ze spáchání pokračujících přečinů Krádež a Poškození cizí věci spáchané formou spolupachatelství. Další dva muže ve věku 31 a 56 let obvinili ze spáchání přečinu Krádež spáchané formou spolupachatelství. Muži ve věku 27, 32 a 56 let se takového jednání dopustili i přesto, že byli v posledních třech letech za stejný trestný čin již soudem potrestáni. I zbylí dva muži byli v minulosti soudně projednáváni pro majetkovou trestnou činnost. V případě prokázání viny tak hrozí všem obviněným mužům trest odnětí svobody až na pět let za způsobenou větší škodu.