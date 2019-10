Sokolovští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody ve Svatavě u Sokolova. Stala se v úterý 22. října kolem 17 hodiny v ulici Sportovní.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

V tomto místě mělo dojít ke střetu osobního automobilu značky Renault s cyklistou. Po příjezdu policejní hlídky již cyklista na místě nebyl. Šetřením policisté zjistili, že na kole jel kluk ve věku 7 až 10 let. Po nehodě zvedl kolo a odešel přes nedaleký most. Na sobě měl mít tepláky, triko, helmu a vedl zelené nebo zelenočerné kolo. Z místa dopravní nehody odešel směrem do ulice ČSA, Sládkova, Nová Svatava,“ řekl mluvčí policistů Jakub Kopřiva. Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, aby jakékoliv informace k této nehodě, které pomohou při vyšetřování, volali na telefonní linku 158 nebo se obrátili na dopravní inspektorát na telefon 974 376 250.