„Z důvodu zajištění klidného průběhu voleb bude posílen výkon služby a navýšen dohled policistů zejména v okolí volebních místností. Po celou dobu konání voleb až do ukončení zpracování výsledků budou policisté spolupracovat se členy volebních komisía v případě jakékoliv snahyo narušení veřejného pořádku okamžitě věc řešit,“ potvrdila mluvčí policistů.

V rámci celorepublikového bezpečnostního opatření budou policisté nadále provádět také preventivní činnost zaměřenou na předcházení páchání protiprávního jednání, zejména majetkového charakteru, kontrolu dopravních prostředků, pátrání po osobách a věcech a vyhledávání řidičů pod vlivem omamných a psychotropních látek.

„Zaregistroval jsem zvýšený počet pěších policejních hlídek v ulicích. Mohlo by to tak zůstat i do budoucna,a nejen kvůli volbám,“ říká jeden z oslovených voličů Radek Grajzner.