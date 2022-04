Drogová scéna, narušování veřejného pořádku, občanského soužití a to zejména v letních měsících. V těchto místech plánuje městská policie posílit kamerový systém. Samozřejmě se domlouváme i na spolupráci s Policií ČR, a konkrétní následné kroky vyhodnocujeme až na základě poznatků od občanů," řekl v reakci na petici velitel městské policie Petr Kubis.

Záchranná služba bude mít první super záchranáře

Lidé tam bydlící tvrdí, že na problémy upozorňují roky. "Přijeďte se podívat v létě. Ohně, kytary, zpívání a popíjení do rána. Kdo se chce vyspat do práce, nemá šanci. Říkám na rovinu, že jde většinou o Romy, kteří přes den spí a v noci dělají bordel. Policie přijede, odjede a je to tu znovu. A to, co se schází u zdejšího obchůdku v Hornické ulici za feťáky, o tom radši nemluvit," říká jeden z oslovených Sokolováků, který odmítl uvést své jméno. Prozradil pouze, že bydlí v panelovém domě nad restaurací U Rakve.

"Společné pěší hlídky se budou pohybovat městem do konce května, respektive do odvolání s možností prodloužení termínu podle vyhodnocení efektivity tohoto opatření. Smíšené hlídky se pohybují po městě každý týden v pondělí, ve středu a v pátek (mimo svátky) vždy od 15:00 do 19:00 hodin. V této době se totiž na inkriminovaných místech pohybuje velký počet lidí. Místa byla zvolena zejména s ohledem na výskyt závadových osob v lokalitách, které považují občané města Sokolov za problémové," upřesnil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Evropská komise ocenila práci s postiženými dětmi v sokolovské Mateřídoušce

Lidé poukazovali na zhoršující se bezpečnostní situaci. Konkrétně na hluk, nepořádek, posedávání nepřizpůsobivých obyvatel u vstupních dveří do obytných domů nebo vandalismus. Společné hlídky mají také předcházet narušování veřejného pořádku a zvýšit pocit bezpečí obyvatel města v Nádražní ulici, zejména v okolí autobusového a vlakového nádraží.

Na společných hlídkách se podílejí z oddělení Sokolov - město, psovodi krajského ředitelství a městská policie Sokolov. Nechybí mezi nimi ani Taron, Jeff, Egon a Bred, což jsou služební psi.