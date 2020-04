Ani v době nouzového stavu nechtějí policisté zůstat pozadu s preventivními akcemi pro děti. Školy a většinou i školky jsou zavřené, proto vyrazili za dětmi do dětských domovů.

Přejít do galerie

Děti dostaly dárkové tašky a mohou i soutěžit. | Video: PČR

„Pro celkem 32 rodinných skupin jsme připravili dárkové tašky, které obsahovaly preventivní materiály pro všechny věkové kategorie s logem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,“ informovala mluvčí policie Zuzana Týřová. Dětem tak udělaly radost omalovánky, pexesa, postřehové policejní hry, ale také pomůcky na volnočasové aktivity nebo reflexní materiály, jako např. reflexní vestičky či pásky. Navíc pro ně policisté připravili i soutěž o ceny na téma „Práce Policie ČR v době nouzového stavu“. „Fantazii se meze nekladou, děti mohou kreslit, psát, modelovat nebo jinak vyrábět výtvory na toto téma,“ upřesnila mluvčí s tím, že se soutěží ve dvou kategoriích: děti do 10 let a od 11 výše. Tři vítězové z každé kategorie se mohou těšit na dárky z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Soutěž trvá do 15. května.