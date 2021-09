„V rámci obměny vozového parku Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje již obdrželo 23 nových policejních vozidel typu Škoda Kodiaq v policejním provedení, které policisté již využívají k výkonu služby. Dále obdržíme 25 nových policejních vozidel typu Škoda Scala. Tato vozidla jsou určena pro běžný výkon služby a budou umístěna na základních policejních útvarech v Karlovarském kraji,“ říká policejní mluvčí Karlovarského kraje Kateřina Krejčí.

Policisté v Chebu a v Mariánských Lázních využívají po jednom voze Škoda Kodiaq. Vozidla Škoda Scala poputují i na Chebsko. Chebští policisté se budou projíždět v jednom takovém voze, Františkovým Lázním budou přiděleny dva a Mariánským Lázním tři auta typu Škoda Scala.

Nové automobily mají i vylepšené prvky, které policisté asi ocení. „Do výbavy nových policejních vozidel Škoda Scala patří například policejní polepy a speciální vybavení, které zahrnuje montážní sadu mobilního terminálu pro radiostanici s instalovaným výstražným zvukovým a rozhlasovým zařízením, čalounění sedadel odolnější látkou a další položky nezbytné pro výkon služby. Tato nová vozidla mají také zvýšenou kapacitu baterie, což zaručí provoz výstražných světel bez zapnutého motoru,“ popisuje mluvčí.

„Na nové služební vozidlo se samozřejmě těším. S automobilem Škoda Scala mám zkušenosti ze soukromého užívání a musím říct, že se jedná o kvalitní a spolehlivý automobil,“ uvedl praporčík Jiří Dašek sloužící na obvodním oddělení Cheb – město.

Za poslední dva roky obnovilo Ministerstvo vnitra přes 60 procent osobních aut v policejním provedení. Do konce roku 2024 nakoupí celkem 1400 vozů Scala. Flotila osobních policejních speciálů v policejních barvách bude v následujících třech letech prakticky kompletně obměněná, a to z 95 procent

Obměnu odstartovalo ministerstvo vnitra v roce 2019, a to po deseti letech. Policie České republiky získala celkem 557 policejních speciálů Škoda Scala. Prvních 200 z nich převzala 6. září a ostatní doputují do jednotlivých okrsků do konce měsíce.