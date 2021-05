Ondřej Pikal a Ondřej Macaj z obvodního oddělení policie v Kynšperku nad Ohří 11. května zachránili mládě kalouse ušatého, což je v České republice jedna z nejhojnějších a nejrozšířenějších sov vůbec.

Kalous ušatý se svým zachráncem. | Foto: PČR

Bylo ve městě poblíž pozemní komunikace. „Telefonicky jsme se poradili s odborníkem a nakonec jsme sovu odchytili a umístili do papírové přepravky. Poté jsme jí převezli na obvodní oddělení, kde jsme se jí snažili vytvořit co nejlepší podmínky. Samozřejmě jsme jí v rámci možností kontrolovali,“ uvedl Ondřej Pikal. Následující den si sovu vyzvedl Zdeněk Soukup ze Stanice pro záchranu živočichů Národní přírodní rezervace Soos, který si spolupráci a přístup policistů pochvaloval. „Jedná se o kalouse ušatého. Musím říct, že policisté postupovali správně, protože pokud je sova nalezena takto ve městě, tak jí mohou ohrožovat psi, kočky i třeba vozidla,“ uvedl Zdeněk Soukup. „Je to mládě, takže ho budeme muset dokrmit. Má se ale k světu, takže určitě bude v pořádku. Také ho naučíme lovit a poté ho vypustíme do světa,“ uzavřel Zdeněk Soukup.