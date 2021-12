Do místního útulku vyrazili na Štědrý den. Pejskům přivezli řadu různého krmiva a nechyběly samozřejmě ani pamlsky. „Psí útulek navštěvujeme už několik let, je to taková naše tradice, kterou chceme místní zařízení podpořit. Skládáme se společně s kolegy z našeho oddělení a za vybrané peníze poté nakoupíme, co je zrovna potřeba. Kromě krmiva a pamlsků jsme letos psímu útulku předali i menší finanční hotovost,“ uvedl npor. Ing. Jiří Košař, vedoucí obvodního oddělení Mariánské Lázně.