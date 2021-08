Rozhodnutí současného vedení kraje zrušit tradiční prezentaci kraje na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary (MFF), která za vlády koalice v čele s hnutím ANO byla vždy zaměřena na rodiny s dětmi, a nahradit ji interními debatami s odborníky ve spolupráci s časopisem Forbes, rozčílila krajskou opozici a exhejtmanku Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO). Hejtmanovi Petrovi Kulhánkovi (STAN) vzkázala, že na MFF prezentuje sám sebe a na místní lidi vůbec nemyslí. Kulhánek ale kritiku striktně odmítá a letošní zvolený model role kraje na filmové přehlídce pokládá za současné epidemické situace nejen za vhodný, ale pro region, který nyní řeší akutní ekonomické problémy, také velmi přínosný.

Místo tance osobní propagace?

Karlovarský kraj za bývalé koalice pořádal na MFF akci s mottem Roztančený festival. „Naposledy na něj přišly stovky a za celý den možná i tisíce lidí. Zakončil jej koncert Karlovarského symfonického orchestru a Miroslava Žbirky. Tato akce měla zviditelnit Karlovarský kraj, proto byl vstup pro každého zdarma. Prezentovaly a prodávaly se tam naše regionální potraviny, zvali jsme k návštěvě atraktivních míst v našem kraji, točili jsme zmrzlinu a cukrovou vatu a zároveň jsme v rámci této akce představovali probíhající veřejné sbírky pro lidi, kteří potřebují pomoci. Byla jsem mile překvapena, kolik lidí ochotně přispělo,“ popisuje Roztančený festival poslankyně Parlamentu a opoziční krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová.

Podle ní byl ale pro současného hejtmana Kulhánka Roztančený festival zřejmě podřadnou akcí bez úrovně, protože ji nahradil jinou. „Místo akce pro lidi si za více než sedm set tisíc korun zaplatil osobní propagaci v časopisu Forbes, který za Karlovarský kraj zorganizuje jakýsi workshop pro podnikatele s galavečeří a večírkem v Grandhotelu Pupp. Vstupenka na tuto podivnou a velmi drahou akci vyjde každého zájemce z podnikatelských kruhů na 490 tisíc korun,“ tvrdě se do hejtmana pustila krajská opoziční zastupitelka.

Hejtman: Kraj má problémy a ty chceme řešit

Hejtman se ale vůči této kritice ostře ohradil. Zdůraznil, že akce, kterou pořádá Forbes ve spolupráci s Karlovarským krajem během filmového festivalu, dává jedinečnou možnost, jak obrátit pozornost osobností z oblasti podnikání, ekonomiky, cestovního ruchu k problémům a příležitostem, které kraj nyní řeší, a podpořit tak restart regionu. „Karlovarský kraj nemusí hradit žádné náklady na organizaci akce, protože se na základě partnerství s Forbesem zavázal k financování dvou jiných takzvaných eventů: červnového setkání Forbes Rodinné firmy v Mariánských Lázních a dalšího v listopadu, který bude zaměřený na rozvoj podnikání. Obě aktivity kraj podpořil dohromady částkou 701 tisíc korun včetně DPH, proto nemáme další náklady spojené s akcí během MFF," vysvětlil hejtman Kulhánek.

Akci při festivalu bude živě přenášet KVIFF TV, aby ji mohli sledovat všichni zájemci, výstup z ní se objeví na stránkách časopisu Forbes. „Nepůjde ale o žádnou osobní prezentaci nikoho z vedení kraje, půjde o shrnutí informací jednotlivých tematických diskusí," zdůraznil hejtman.

K opozicí kritizovaným drahým vstupenkám uvedl, že obchodní politika Forbesu nabízí na těchto akcích velkým firmám partnerství, které zahrnuje balíček služeb, jež mohou využít. „Nejde tak o žádnou drahou vstupenku. Nicméně na akci kraje během festivalu jsou samozřejmě zcela zdarma zváni jako účastníci jak zástupci podnikatelské sféry, lázeňství a cestovního ruchu, tak zastupitelé, představitelé nemocnic v kraji, místních akčních skupin a další hosté. Pozváno bylo přibližně 300 lidí," odmítl jakoukoliv kritiku hejtman.

Zároveň Janě Mračkové Vildumetzové připomněl, že krajský Roztančený festival na MMF v roce 2019 stál 650 tisíc. „A to nepočítáme následný koncert Miroslava Žbirky. Koncertů a zábavných odpolední bude během festivalu pro jeho návštěvníky i rodiny s dětmi celá řada a my nyní nutně potřebujeme řešit situaci, v níž se kraj aktuálně nachází. Chceme získat impulsy, které nám pomohou posunout se dál," zdůraznil hejtman Kulhánek.

Vedle této akce kraj na MFF pořádá soutěž o vstupenky do festivalových kin a vzhledem k problematickým epidemickým podmínkám od dalších veřejných aktivit v průběhu MFF upustil.

Opozice: Ne, je to sólový mejdan

Jana Mračková Vildumetzová si ale stojí za svým. „Každý rok jsme pro lidi bojovali o lístky do kina zdarma, zajistili jsme promítání festivalového filmu mimo Karlovy Vary, a to v Sokolově, Chebu, Chodově, Ostrově, Mariánských Lázních nebo v Kyselce. Kraj totiž na konto festivalu posílá osm milionů korun, a tak jsme za tyto peníze chtěli určitý prostor a něco, co přinese obyvatelům kraje užitek, zábavu a radost. Nyní vidíme, že za oněch osm milionů korun kraj získá jen zmíněné promítání mimo Karlovy Vary a za dalších sedm set tisíc korun sólový tanec hejtmana Petra Kulhánka na večerním podnikatelském mejdanu,“ ostře argumentuje exhejtmanka. Krajští zastupitelé za ANO budou podle ní lidem alespoň nabízet volné vstupenky na filmová představení. „Ty budeme čerpat na naše zastupitelské akreditace a rozdávat filmovým fandům z řad obyvatel kraje," dodala krajská zastupitelka.