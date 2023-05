Lokality, kde během uplynulého víkendu zemřelo pět lidí při dopravních nehodách, vyhodnotil bezpečnostní audit k přestavbě.

Tragická noc na západě Čech: při dvou dopravních nehodách zemřelo pět lidí | Foto: HZS KK

Tragický víkend má za sebou Karlovarský kraj. Při dopravních nehodách zemřelo během posledního květnového víkendu totiž 10 osob, z toho polovina právě na území Karlovarského kraje. Pět osob zahynulo v úsecích, které ale v nedávné době prošly bezpečnostními audity.

V sobotu večer u Dolního Žandova na Chebsku se srazila dvě auta a při nehodě zemřeli dva lidé. Další tři pak na opačné straně regionu o pár hodin později, a to na hlavním tahu na Prahu mezi Stružnou a Žalmanovem, kde se po nedělní druhé hodině v noci převrátilo auto se čtyřčlennou posádkou.

„Ano, také o tom vím, jak tragický víkend máme za sebou. Byla to souhra nešťastných náhod, protože silnice v Karlovarském kraji naopak ve statistikách vychází jako ty jedny z nejbezpečnějších v České republice,“ komentoval událost Lukáš Hutta, krajský koordinátor BESIP.

Ne ve všech datech ale vychází silnice nejmenšího kraje nejlépe. Například rizikový úsek mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty zvaný U Střelnice obsadil 9. příčku v počtu zraněných za období od roku 2020 do roku 2022 v rámci celé republiky, což vyplývá z portálu nehod, který provozuje Česká asociace pojišťoven (ČAP). Tato komunikace si proto vysloužila prvenství v té době v kategorii silnic s největším počtem nehod.

„Také jsem to slyšel a je to velmi smutné. Čekám na informace od policie, co bylo příčinou těch nehod,“ uvedl vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary (ŘSD) Jiří Baloun. „Neznám přesné okolnosti nehod, ale v obou případech, tedy jako Dolního Žandova, tak Žalmanova, jde o lokality, které jsme nedávno upravovali. U Dolního Žandova jsou tři riziková místa. Na základě bezpečnostního auditu jsme stavebně upravovali křižovatky, aby byly bezpečnější,“ konstatoval vedoucí provozu ŘSD.

Jak dodal, úsek na hlavním tahu na Prahu nedalo Žalmanova také bezpečnostní audit vyhodnotil pro přeměnu, a proto zde ŘSD nechalo vybudovat odbočovací pruh. „V obou lokalitách jsme tak provedli opatření, aby byly mnohem bezpečnější,“ poznamenal Baloun.

Ani již zmiňovaný úsek U Střelnice po sérii tragických nehod z léta roku 2021 nezůstal bez úprav. V srpnu tohoto roku zde totiž zemřeli čtyři lidé, z toho dvě byly děti. Ještě na podzim roku 2021 došlo na této komunikaci proto k položení drsného koberce, snížila se zde za mokra rychlost, silnice byla opatřena výstražnými značkami se zkříženými hnáty a byly na ní umístěny rychlostní radary. Mnoho řidičů bere ale černé statistiky této této silnice dál na lehkou váhu. Jak totiž ukázaly první výstupy z rychlostních radarů, za tři čtvrtě roku (od dubna do konce loňského roku) zde rychlost překročilo čtyři a půl tisíce motoristů, nejvyšší rychlost byla 170 kilometrů v hodině. Právě nepřiměřená rychlost bývá častým důvodem dopravních nehod v tomto úseku.

ŘSD uvažuje o dalších bezpečnostních opatřeních na silnicích v Karlovarském kraji.