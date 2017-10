Pomáhat druhým, v tom vidí smysl

Sokolov – Je menší postavy, přesto nepřehlédnutelná. Srší energií, kterou by jí mohl leckdo závidět. A hlavu má plnou nápadů, které pomáhají druhým.

Petra se Štěpánkou. V rámci Mezinárodního týdne nošení dětí uspořádala 1. ročník pochodu i v Sokolově.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Velkým mezníkem v životě Petry Šetele se stalo narození její dcery Štěpánky. Jak ona sama říká: „Jak je před naším letopočtem a po něm, tak já mám před Štěpánkou a po Štěpánce. Mám pocit, že se realizuju až s ní.“

Její jméno vešlo ve známost především ve spojení s nastávající maminkou Pavlínou, na kterou spolu s radnicí uspořádala sbírku, se Stromem mateřství nebo šátkováním. Její aktivity však začaly mnohem dřív, už v těhotenství. Už tenkrát věděla, že své mateřství pojme trochu jinak, a založila na facebooku blog MendŠ. „Začala jsem tam dávat svá zamyšlení, postřehy, své názory na všechno kolem mateřství,“ zavzpomínala. A ohlasy přišly a začalo jich přibývat. Stejně smýšlející maminky i ty s jinými názory. Sledovanost jejích stránek strmě rostla. A na nich se objevil i první nápad pomáhat. „Dostala jsem od manžela šicí stroj, od švadlenek obří pytel s látkami. S kamarádkou jsme chtěly dovézt nějaké věci po dětech do Klokánku v Žatci. Ale přišlo mi to málo. Tak jsem z látek ušila strašilky, nabídla je na svých stránkách a ony se strašně rychle prodaly,“ popsala Petra, jak všechno začalo. K tomu udělaly sbírku oblečení, za peníze za strašilky nakoupily například plenky, sunary a s napěchovaným autem vyrazily do Žatce.

„Zjistila jsem, že to má smysl, a udělala další sbírku. Tentokrát pro azylový dům pro matky s dětmi v Sokolově,“ poznamenala Petra. Tak si do nového roku dala předsevzetí: „Každý měsíc udělám jednu dobrou věc na tomhle blogu, protože to má obrovskou sílu.“ A tak na svět přišli ponožkáči, obrázky, stromy a další věci, které pomohly Natálce k potřebným brýlím, dvojčátkům s cystickou fibrózou, onkologicky nemocným holčičkám nebo třeba nemocnému Petrovi na adrenalinový voucher.

„O lidech, kteří potřebují pomoc, se dozvídám různě, od maminky, přes kamarádky, v případě Pavlíny už mě oslovila paní místostarostka Oulehlová,“ vysvětlila. „Pro mě je to takhle lepší, protože už mi přišel i mail, jestli mi není blbý se takhle obohacovat, jestli si uvědomuju, že to dělám nelegálně. Jsem si toho samozřejmě vědoma. Ale přijde mi hloupé, že tihle lidé musí někde prosit o peníze,“ říká. Nicméně byl to pro ni impuls všechno zlegalizovat a rozhodla se založit nadační fond, který bude pomáhat, kde to bude třeba. A bude se jmenovat jak jinak než Štěpánka.

Fond se připravuje, Petra se činí dál, je to skutečně neskutečně „akční“ maminka. Je propagátorkou šátkování, zorganizovala pochod maminek s dětmi v šátku v Sokolově v rámci Mezinárodního týdne nošení. Založila kroužek tancování s dětmi v šátku. Na Březové vede každý čtvrtek dílničky, kde s maminkami a dětmi vyrábějí. Nově otevřela i kroužek pohybově-hudebních aktivit pro děti. „V úterý na vernisáži výstavy představíme s fotografkou Lenkou Průcha kalendář, který jsme udělaly s klienty Mateřídoušky. A v prosinci připravujeme s MDK Sokolov Adventní jarmark,“ nastínila nejbližší chystané akce.