Každý rok si 25. května připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí. V České republice je od roku 2004 označován jako Pomněnkový den. V obchodních centrech v Karlových Varech byly proto k vidění policistky z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, které kolemjdoucím rozdávaly pomněnky, informační letáčky, další propagační materiály a cenné rady.

Policistky v obchodních centrech připnuly kolemjdoucím kytičku pomněnky. | Foto: PČR

„Právě kolemjdoucí jsou totiž velmi důležitou součástí při pátráních, neboť mohou poskytovat relevantní informace, které jsou policistům při pátrání velmi nápomocné. Kolemjdoucím tedy policistky například připomínaly, aby si všímali osamocených dětí,“ vysvětlila mluvčí krajských policistů Lucie Machalová.

Policistky připomněly Pomněnkový den.Zdroj: PČR„Za rok 2023 bylo v České republice vyhlášeno celkem 3 045 pátrání po pohřešovaných osobách. Z toho bylo 2 987 osob vypátráno. Z 1 397 vyhlášených pohřešovaných dětí se jednalo o 732 dětí do 15 let a 665 dětí od 15 do 18 let. Z uvedených statistických přehledů bylo za uplynulý rok i 29 z dětí do 15 let vyhlášeno jako dítě v ohrožení a ve všech případech se podařilo děti najít,“ doplnila mluvčí loňské statistiky.

Den pohřešovaných dětí

25. května v roce 1979 zmizel v New Yorku při cestě do školy šestiletý chlapec Evan. Přestože se rozběhlo rozsáhlé pátrání, nebyl nikdy nalezen. Jeho případ vedl ke snaze nalézat a následně využívat nové přístupy v případech pátrání po pohřešovaných dětech. O několik let později v roce 1983 tehdejší prezident označil tento den za Den pohřešovaných dětí a v roce 1986 se začal připomínat jako mezinárodní.

Policistky připomněly Pomněnkový denZdroj: PČR

Co dělat, když někoho budete postrádat?

Než půjdete na policii, je nutné:

• vyhodnotit situaci - je rozdíl, zda se jedná o dospělou osobu, dítě, nemocnou osobu, duševně dezorientovanou osobu nebo ohroženou na životě apod.

• nebát se pátrání, které bude vyhlášeno v médiích, mnohdy právě díky veřejnosti se pohřešovaná osoba nalezne

U dětí a mladistvých je nutné na prvním místě:

• obvolat své příbuzné, známé a kamarády

• důkladně prohledat byt, dům, zahradu, sklepy, půdy a okolí vašeho bydliště

• zkontrolovat, zda doma nezmizely doklady, peníze, oblečení, mobilní telefon, věci osobní potřeby, které by pohřešovaný mohl mít u sebe

Pokud jdete na Policii ČR nahlásit pohřešovaného, nezapomeňte:

• aktuální fotografii

• doklady

• připravit si podrobný popis osoby

• vzpomenout si na oblečení, ve kterém by pohřešovaný mohl být

• uvést jeho zdravotní a psychický stav