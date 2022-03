V lokalitě Štambach se plánuje výstavba zhruba 22 rodinných domů. V platnosti je již stavební povolení pro zasíťování, připravují se poslední podklady, kdy bude nutno na tuto nemalou investiční akci zvolit financování pomocí překlenovacího úvěru. Ten bude následně postupně hrazen z přijatých peněz za jednotlivé prodané pozemky. Předpokládá se, že během letošního a příštího roku by mohly být inženýrské sítě hotové a mohlo by již dojít k vyhlášení výběrových řízení na jednotlivé stavební parcely," potvrdil starosta Březové Miroslav Bouda.

Nový územní plán Březové zohlednil další dostupné možnosti. Přímo v Březové řeší možnou výstavbu rodinných domů v lokalitě Výsluní druhá etapa. Dále je řešena celá řada pozemků a objektů přímo ve městě. Jde například o několik zahrad, na kterých by bylo možné rodinné domy stavět.

V lokalitách Tisová a Černý Mlýn je stavění problematické. Jedná se o průmyslovou část. Došlo zde k dohodě o možném využití území pro těžký průmysl, což s sebou neslo velmi problematické projednávání. V nedaleké blízkosti je v budoucím plánu soukromého investora nová výstavbová lokalita v území mezi Březovou a Rudolcem.

Rudolec

Nový územní plán neřeší žádné zvláštní úpravy ani změny ve zmiňovaném Rudolci. "Byla potvrzena stávající území vhodná k výstavbám rodinných domů, problémem však zůstává, že celá řada těchto pozemků není v majetku města, ale v majetku soukromých osob. Je tak velmi složité z pozice města ovlivňovat další rozvoj výstavby v obci," říká Bouda.

Kamenice

To v Kamenici by se parcely našly. Je tam však jiný problém, a to nedostatečná kapacita vodovodu. Je tam

také velký problém projevující se nedostatkem kanalizační obslužnosti. Z dlouhodobého hlediska se zde

v lokalitě připravuje jen minimální rozvoj pozemků a výstaveb.

Kostelní Bříza

Takřka stejné je to se sousední Kostelní Břízou. Územní plán ponechal současný stav lokality. Je v něm

několik nových možností stavět nové rodinné domy, ovšem v omezeném množství. Řadu pozemků tam vlastní církev, zemědělci, soukromníci či Lesy ČR.

Lobzy a Arnoltov

V obci Lobzy není z hlediska územního plánu předpoklad dalšího velkého rozvoje. Je tam nadále potvrzena současná zemědělská činnost. Ani v Arnoltově se neuvažuje o velkém rozvoji. Bylo tam vytipováno velké množství pozemků ke stavbám, ale po jednání s mnoha orgány jako jsou Lesy ČR, pozemkový úřad a další. Bylo rozhodnuto, že se od mnoha těchto staveb ustoupí a ve výsledku tam žádný velký dynamický rozvoj výstavby plánován není. Může se stát, že se objeví i nový investor či zájemce s výzvou řešit nějaké nové projekty a stavby. I město samotné absolvovalo v oné dlouhé analogii několik změn územního plánu a samozřejmě může nastat situace, že trend a vývoj do budoucna bude město nutit k dalším změnám.

"Nyní jsem však přesvědčen, že tento nový stávající územní plán bude na řadu let splňovat současné potřeby města i legislativní rámec, jak ve smyslu rozvoje bydlení a infrastruktury, tak i ve smyslu využití pozemků k podnikání, hlavně v okolí katastru obce Tisová. Tam jde o různé formy od lehkého až po těžký průmysl - skládkování, což má nemalý finanční přínos pro město prostřednictvím poplatků za ukládání odpadu," dodal Bouda.